Θάνατος Επστάιν: Ιατροδικαστής μιλά για «πιθανό στραγγαλισμό» και ζητά επανεξέταση

Νέα ερωτήματα για τα αίτια θανάτου του Τζέφρι Επστάιν, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο κελί του τον Αύγουστο του 2019, ενώ ανέμενε να δικαστεί για υποθέσεις σεξουαλικής διακίνησης ανηλίκων, θέτει ο παθολογοανατόμος Μάικλ Μπάντεν, που είχε παραστεί στη νεκροψία ως παρατηρητής εκ μέρους της οικογένειας του χρηματιστή.

Ο δρ Μάικλ Μπάντεν δηλώνει ότι «δεν έχει πειστεί ακόμα» από το συμπέρασμα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης, η οποία είχε αποφανθεί ότι ο Επστάιν αυτοκτόνησε δια απαγχονισμού. Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Telegraph, «κατά την άποψή μου, ο θάνατός του πιθανότατα προκλήθηκε από στραγγαλιστική πίεση και όχι από απαγχονισμό». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «με βάση όλες τις πληροφορίες που είναι πλέον διαθέσιμες, δικαιολογείται περαιτέρω διερεύνηση για την αιτία και τον τρόπο θανάτου».

Ο δρ Μπάντεν δεν διενήργησε ο ίδιος τη νεκροψία της 11ης Αυγούστου 2019, ωστόσο παρευρέθηκε ως παρατηρητής. Όπως επισημαίνει, εκείνη τη στιγμή τόσο ο ίδιος όσο και η ιατροδικαστική υπηρεσία συμφώνησαν ότι απαιτούνταν περισσότερα στοιχεία για την οριστική διαπίστωση της αιτίας θανάτου. Σε αποχαρακτηρισμένη εκδοχή της έκθεσης νεκροψίας, που δόθηκε στη δημοσιότητα τον Δεκέμβριο στο πλαίσιο της πρώτης δημοσιοποίησης των λεγόμενων «αρχείων Επστάιν» από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο «τρόπος θανάτου» εμφανίζεται ως «εκκρεμής», με τα πεδία «αυτοκτονία» και «ανθρωποκτονία» να είναι κενά.

DOJ surveillance footage shows an orange figure walking up the stairs to Jeffrey Epstein’s cell—the last movement seen before his body was found the next morning. The figure is believed to be someone wearing an orange inmate jumpsuit. Their identity and exact answers remain… pic.twitter.com/fwTRKpxlAE — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) July 30, 2025

Σύμφωνα με τον Μπάντεν, πέντε ημέρες μετά τη δημοσίευση του πιστοποιητικού θανάτου με την ένδειξη «εκκρεμεί περαιτέρω διερεύνηση», η τότε επικεφαλής ιατροδικαστής της Νέας Υόρκης, δρ Μπάρμπαρα Σάμσον, αποφάνθηκε ότι ο θάνατος προήλθε από απαγχονισμό και χαρακτήρισε τον τρόπο ως «αυτοκτονία». Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η δρ Σάμσον δεν παρευρέθηκε στη νεκροψία, ενώ εκείνη έχει απορρίψει δημοσίως τους ισχυρισμούς του, δηλώνοντας ότι στηρίζει «ακλόνητα» το πόρισμά της.

Τα τρία κατάγματα στον αυχένα

Οι συνήγοροι του Επστάιν είχαν δηλώσει τότε ότι οι επιφυλάξεις του Μπάντεν συνάδουν με τις δικές τους και ότι «δεν είναι ικανοποιημένοι» από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής υπηρεσίας. Ο ίδιος ο παθολογοανατόμος υποστηρίζει ότι δεν έχει δει στοιχεία που να αποδεικνύουν πως πραγματοποιήθηκε περαιτέρω μελέτη πριν από την τελική απόφαση.

Το επίσημο πόρισμα αναφέρει τρία κατάγματα στον αυχένα: ένα στο αριστερό υοειδές οστό και δύο στον θυρεοειδή χόνδρο, δεξιά και αριστερά. Ο Μπάντεν δηλώνει ότι σε 50 χρόνια ενασχόλησης με ανασκοπήσεις θανάτων κρατουμένων δεν έχει συναντήσει περίπτωση αυτοκτονίας δια απαγχονισμού με τρία κατάγματα στον αυχένα. «Ακόμη και ένα κάταγμα απαιτεί διερεύνηση για ενδεχόμενη ανθρωποκτονία. Δύο σίγουρα απαιτούν πλήρη έρευνα», σημειώνει. Η δρ Σάμσον, αντίθετα, έχει υποστηρίξει ότι κατάγματα του υοειδούς και των χόνδρων παρατηρούνται τόσο σε αυτοκτονίες όσο και σε ανθρωποκτονίες.

Το «χαμένο λεπτό» στο υλικό από τις κάμερες

Επιπλέον ερωτήματα έχουν προκύψει από τη δημοσιοποίηση κυβερνητικών εγγράφων και υλικού από κάμερες ασφαλείας. Σε βίντεο από τη νύχτα του θανάτου καταγράφηκε ένα «χαμένο λεπτό», γεγονός που πυροδότησε εικασίες περί εισόδου τρίτου προσώπου στο κελί. Σε άλλο στιγμιότυπο διακρίνεται μια πορτοκαλί «αναλαμπή» στο κλιμακοστάσιο που οδηγεί στο απομονωμένο κελί, με τις αρχές να αναφέρουν ότι «ενδεχομένως» επρόκειτο για κρατούμενο.

Παράλληλα, οι δεσμοφύλακες φέρονται να μην έλεγξαν τον Επστάιν επί ώρες, αν και όφειλαν να το πράττουν ανά μισάωρο, ενώ δύο κάμερες κοντά στο κελί είτε δεν λειτουργούσαν είτε δεν κατέγραψαν εικόνα.

Ο δρ Μπάντεν έχει επίσης εκφράσει αμφιβολίες για το σχοινί που βρέθηκε στο σημείο, φτιαγμένο από πορτοκαλί σεντόνι, λέγοντας ότι «δεν ταίριαζε με τα σημάδια στον λαιμό». Υποστηρίζει ακόμη ότι η μετακίνηση της σορού και η μεταφορά της στο ιατρείο της φυλακής ήταν «εξαιρετικά ασυνήθιστες» ενέργειες που ενδέχεται να οδήγησαν σε απώλεια κρίσιμων στοιχείων, ενώ κάνει λόγο και για απώλεια του ακριβούς χρόνου θανάτου.

