«Θάβει τα κινητά μαζί με τους νεκρούς», σε φυλάκιση 10 μηνών καταδικάστηκε 78χρονος για απειλή, εξύβριση και συκοφάντηση 45χρονης

Στον Βόλο στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου εκδικάστηκε υπόθεση απειλών μέσω διαδικτύου, με τρεις κατηγορούμενους να αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απειλή κατ’ εξακολούθηση, εξύβριση κατ’ εξακολούθηση και τελεσμένη μέσω διαδικτύου συκοφαντική δυσφήμιση κατ’ εξακολούθηση και τελεσμένη μέσω διαδικτύου, καθώς και συνεργία στις πράξεις αυτές.

Σύμφωνα με την καταγγελία, από τον Φεβρουάριο έως και τον Νοέμβριο του 2021, η 45χρονη – υπάλληλος του Δημοσίου – διατηρούσε καθημερινή διαδικτυακή επικοινωνία με τον ηλικιωμένο, χωρίς όμως να γνωρίζει ποιος είναι. Όταν η γυναίκα του ζητούσε να συναντηθούν από κοντά, εκείνος απέφευγε συστηματικά, προβάλλοντας διάφορες προφάσεις. Η παθούσα αποφάσισε τελικά να διακόψει την επικοινωνία.

Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε, το προφίλ ήταν ψεύτικο, ενώ ο δράστης είχε ήδη υποκλέψει προσωπικά της στοιχεία, όπως ΑΦΜ, αριθμούς τηλεφώνου και διευθύνσεις. Στη συνέχεια άρχισε να της αποστέλλει απειλητικά μηνύματα από διαφορετικές πλατφόρμες, προειδοποιώντας ότι θα δημοσιοποιήσει τα στοιχεία της, ενώ την καλούσε και τηλεφωνικά από πέντε διαφορετικούς αριθμούς.

Η 45χρονη προσπάθησε να τον μεταπείσει, χωρίς αποτέλεσμα, και μετά από διάστημα περίπου 2-3 ετών προχώρησε σε καταγγελία στις Αρχές, παραδίδοντας τους σχετικούς αριθμούς τηλεφώνου, μέσω των οποίων ταυτοποιήθηκαν οι κατηγορούμενοι.

Στο δικαστήριο

Η παθούσα περιέγραψε αναλυτικά την επικοινωνία της με τον άγνωστο άντρα, τον οποίο χαρακτήρισε αρχικά ως ευγενικό και μορφωμένο.

Στο δικαστήριο εμφανίστηκε ο πρώτος κατηγορούμενος, 78 ετών, κάτοικος Δωδεκανήσων. Ο συνήγορός του υποστήριξε ότι λόγω ηλικίας δεν έχει μετακινηθεί ποτέ από το νησί. Μάλιστα ,–όπως ειπώθηκε–, ο ίδιος δήλωσε ότι εργάζεται σε γραφείο κηδειών και χάνει πολύ συχνά τις συσκευές του. Επίσης, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, του πέφτουν οι συσκευές και τις θάβει μαζί με τους πελάτες του γραφείου, χωρίς να δηλώνει την απώλεια του νούμερου.

Η δεύτερη κατηγορούμενη, 53 ετών και κόρη του πρώτου, δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο.

Ο τρίτος κατηγορούμενος, 49 ετών από τη Θεσσαλία, ανέφερε ότι στο παρελθόν διατηρούσε σχέση με γυναίκα, στην οποία είχε αγοράσει κινητό τηλέφωνο και σύνδεση στο όνομά του, μετά από ζήτηση της ίδιας καθώς δεν μπορούσε να επωμιστεί το χρηματικό βάρος της επικοινωνίας τους. Η ίδια του ζήτησε να χωρίσουν μετά από δύο μήνες σχέσεις. Δήλωσε ενώπιον δικαστηρίου ότι δεν γνώριζε για τις απειλές αλλά όταν ενημερώθηκε για την υπόθεση, πήγε αναζήτησε την πρώην σύντροφό του, της ζήτησε το κινητό τηλέφωνο με τον αριθμό, αλλά εκείνη εξαφανίστηκε χωρίς να δώσει σημεία ζωής.

Η απόφαση

Το δικαστήριο έκρινε αθώους τους κατηγορούμενους ηλικίας 53 και 49 ετών για την κατηγορία της συνέργειας.

Αντίθετα, έκρινε ένοχο τον 78χρονο καθώς οι τρεις αριθμοί από τους πέντε αριθμους από τους οποίους δέχονταν απειλές η παθούσα, ανήκαν στον στον ίδιο και τον καταδίκασε για απειλή, εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση κατ’ εξακολούθηση. Η έδρα του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 10 μηνών, με τριετή αναστολή.

thenewspaper.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



