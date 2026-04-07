The Times: Ακυβέρνητο το Ιράν, σε κώμα ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Σε κατάσταση απόλυτης αβεβαιότητας εισέρχεται το πολιτικό και θρησκευτικό οικοδόμημα του Ιράν, καθώς νέες πληροφορίες που δημοσιεύουν οι The Times αναφέρουν ότι ο 56χρονος Μοτζτάμπα Χαμενεΐ βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλευόμενος χωρίς τις αισθήσεις του εδώ και εβδομάδες.

Το δημοσίευμα, το οποίο βασίζεται σε απόρρητο διπλωματικό υπόμνημα με πληροφορίες από τις υπηρεσίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ανατρέπει την επίσημη γραμμή της Τεχεράνης και δημιουργεί ερωτήματα για το ποιος ασκεί την εξουσία στη χώρα εν μέσω πολεμικών συγκρούσεων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος διαδέχθηκε τον πατέρα του Αλί Χαμενεΐ στην ηγεσία της χώρας, νοσηλεύεται υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην πόλη Κομ, την πνευματική πρωτεύουσα του σιιτικού Ισλάμ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο τραυματισμός του στην επιδρομή της 28ης Φεβρουαρίου –όπου έχασε τη ζωή του ο πατέρας του και σχεδόν ολόκληρη η οικογένειά του– ήταν πολύ σοβαρότερος από ό,τι παραδέχθηκαν οι ιρανικές αρχές.

«Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι σε σοβαρή κατάσταση και δεν είναι σε θέση να συμμετάσχει στη λήψη αποφάσεων», σημειώνεται στο έγγραφο που διανεμήθηκε σε συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή του Κόλπου.

Την ίδια στιγμή, στην Κομ βρίσκονται σε εξέλιξη πυρετώδεις προετοιμασίες για την ταφή του Αλί Χαμενεΐ. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν οι αναφορές για την κατασκευή ενός μαυσωλείου που περιλαμβάνει περισσότερους από έναν τάφους. Η λεπτομέρεια αυτή ερμηνεύεται από διεθνείς αναλυτές ως ένδειξη ότι το καθεστώς προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο ο θάνατος του γιου να ακολουθήσει σύντομα αυτόν του πατέρα.

Παρά την επίσημη επιμονή της Τεχεράνης ότι ο νέος ηγέτης φέρει ελαφρά τραύματα, η παρατεταμένη απουσία του από τη δημόσια σφαίρα και η έλλειψη διαγγελμάτων σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία για τη Μέση Ανατολή, ενισχύουν το σενάριο της πλήρους αδυναμίας άσκησης των καθηκόντων του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



