Μέση Ανατολή: Γενικευμένη σύρραξη μετά το αμερικανικό τελεσίγραφο – Τραμπ προς Τεχεράνη: «Καταστρέφουμε τις υποδομές του Ιράν σε τέσσερις ώρες»

Σε τεταμένη κατάσταση βρίσκεται η Μέση Ανατολή τις τελευταίες ώρες, μετά την εκπνοή του τελεσιγράφου της κυβέρνησης Τραμπ και την απόρριψη των προτάσεων για εκεχειρία. Η Ουάσιγκτον προχώρησε σε μια πρωτοφανή επίδειξη στρατιωτικής ισχύος, ενώ οι εχθροπραξίες έχουν επεκταθεί σε πολλαπλά μέτωπα, επηρεάζοντας το Ιράκ, τον Λίβανο και τη Σαουδική Αραβία.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε δριμεία προειδοποίηση κατά του Ιράν, θέτοντας ως ορόσημο την εκπνοή του τελεσιγράφου της Ουάσιγκτον. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα (06.04.2026), ο Τραμπ υπογράμμισε την ετοιμότητα των ΗΠΑ για ένα συντριπτικό πλήγμα που θα μπορούσε να παραλύσει τη χώρα μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Διπλή απειλή Τραμπ: Αν δεν υπάρξει συμφωνία ως το βράδυ της Τρίτης, θα καταστρέψουμε κάθε ενεργειακή υποδομή στο Ιράν μέσα σε τέσσερις ώρες

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, εφόσον η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί τους αμερικανικούς όρους για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, οι αμερικανικές δυνάμεις είναι έτοιμες να πλήξουν καίριες υποδομές. Η διορία εκπνέει στις 03:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος).

«Κάθε σταθμός παραγωγής ενέργειας και κάθε γέφυρα στο Ιράν μπορούν να καταστραφούν εντός τεσσάρων ωρών, εάν το αποφασίσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, σημειώνοντας ότι η επιχείρηση θα καταστήσει τις υποδομές αυτές μη λειτουργικές για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σφυροκόπημα από ΗΠΑ και Ισραήλ

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε την Τρίτη (07.04.2026) ότι στο πλαίσιο της επιχείρησης «Epic Fury», οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει περισσότερους από 13.000 στόχους εντός της ιρανικής επικράτειας. Παράλληλα, αναφέρθηκε η καταστροφή ή σοβαρή πρόκληση ζημιών σε 155 ιρανικά πλοία. Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν πυρηνοκίνητα αεροπλανοφόρα, υποβρύχια, καθώς και στρατηγικά βομβαρδιστικά B-52 και μαχητικά F-35.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη και η γειτονική πόλη Καράτζ συγκλονίστηκαν από ισχυρές εκρήξεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τον ισραηλινό στρατό να επιβεβαιώνει νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών κατά στρατηγικών υποδομών του ιρανικού καθεστώτος.

Αντίποινα της Τεχεράνης

Η απάντηση του Ιράν εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης με την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων κατά του Ισραήλ, ενεργοποιώντας τα αντιαεροπορικά συστήματα της χώρας. Παράλληλα:

Σαουδική Αραβία: Οι ένοπλες δυνάμεις του Βασιλείου αναχαίτισαν 7 βαλλιστικούς πυραύλους πάνω από το ανατολικό τμήμα της χώρας, με συντρίμμια να πέφτουν κοντά σε ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Ιράκ: Εκρήξεις σημειώθηκαν κοντά στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ και το αμερικανικό προξενείο, περιοχές όπου σταθμεύουν ξένες δυνάμεις.

Λίβανος: Ο ΟΗΕ προειδοποιεί για ανθρωπιστική καταστροφή, καθώς οι εκτοπισμένοι ξεπερνούν πλέον το 1,1 εκατομμύριο.

Πλήγμα σε συναγωγή στην Τεχεράνη

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, πύραυλος έπληξε συναγωγή στο κέντρο της Τεχεράνης, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές. Το πρακτορείο μετέδωσε εικόνες από τα ερείπια του θρησκευτικού χώρου, αποδίδοντας το πλήγμα στις αμερικανοϊσραηλινές δυνάμεις.

