Διπλή απειλή Τραμπ: Αν δεν υπάρξει συμφωνία ως το βράδυ της Τρίτης, θα καταστρέψουμε κάθε ενεργειακή υποδομή στο Ιράν μέσα σε τέσσερις ώρες

Μπορεί να τσακίσουμε το Ιράν σε μια νύχτα, αυτή μπορεί να είναι αύριο, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος

06 Απρ. 2026 22:25
Συγκεκριμένη και διπλή απειλή, από τον πρόεδρο Τραμπ και τον υπουργό Άμυνας Χέγκσεθ, περιείχε η συνέντευξη Τύπου για τη διάσωση του πιλότου του F-15 από το εσωτερικό του Ιράν. Η Τεχεράνη, είπαν και οι δύο, πρέπει να περιμένει δύο νύχτες βομβαρδισμού που μπορεί να την «τσακίσει».

Ντόναλντ Τραμπ: Ανεπαρκείς οι προτάσεις του Ιράν, αλλά είναι βήμα προόδου

Μπορεί να «τσακίσουμε» το Ιράν σε μια νύχτα, αυτή μπορεί να είναι αύριο, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος και, λίγο αργότερα, σε εξίσου υψηλούς τόνους, ο υπουργός είπε ότι σήμερα (ενν. Δευτέρα) «θα γίνουν οι περισσότεροι βομβαρδισμοί από την αρχή του πολέμου και αύριο ακόμη περισσότεροι».

Ο Τραμπ αναφέρθηκε με πολλές λεπτομέρειες (όσες μπορούσε να αποκαλύψει) στην περιπλοκότητα της επιχείρησης: «Στείλαμε 200 ανθρώπους και πολλές δεκάδες αεροσκάφη κάθε τύπους για να μαζέψουμε έναν, ήμασταν πολύ ταλαντούχοι και πολύ τυχεροί», είπε ο Τραμπ και εξήγησε ότι πολλά από τα μέσα ήταν για την παραπλάνηση των Ιρανών.

Τα ελικόπτερά μας πετούσαν πολύ χαμηλά, και δέχτηκαν πάρα πολλές σφαίρες, είπε και τόνισε ότι «κανείς δεν έχει τα μέσα που έχουμε εμείς». Η όλη επιχείρηση τελείωσε με χωρίς να τραυματιστεί κανένας Αμερικανός, αν και υπήρχαν απώλειες στα στρατιωτικά αεροσκάφη.

Τα C-130 δεν μπορούσαν να απογειωθούν εξαιτίας του μαλακού και υγρού χώματος, για αυτό και στάλθηκαν τρία μικρότερα και πιο ελαφριά αεροσκάφη. Βομβαρδίσαμε τα C-130 -«αρκετά παλιά αεροσκάφη»- για να μην πέσουν στα χέρια των Ιρανών, είπε ο Τραμπ.

Εκθείασε μάλιστα τις ειδικές μονάδες που ήταν στο σημείο της διάσωσης καθώς «συναρμολόγησαν τρία ελικόπτερα σε 10 λεπτά», ενώ εγκωμίασε το στρατιωτικό προσωπικό για τα εναλλακτικά σχέδια που είχαν για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που εμφανίστηκαν.

Και όπως συνόψισε: «Μας έβλεπε ο Θεός και πήγε καλά η επιχείρηση», για την οποία είπε σε άλλο σημείο ότι «το ότι βρήκαμε τον πιλότο είναι σαν να βρεις ψύλλο στα άχυρα».

Ένα άλλο ζήτημα που απασχόλησε τον Τραμπ ήταν αυτό της διαρροής της πληροφορίας ότι διασώθηκε ένας πιλότος του F-15 και αναζητούν οι ΗΠΑ τον δεύτερο. «Έτσι το έμαθαν οι Ιρανοί. Εμείς θα τον βρούμε αυτόν τον άρρωστο άνθρωπο που διέρρευσε την πληροφορία και εξαιτίας του κινδύνευσαν πολλοί στρατιωτικοί», είπε ο Τραμπ.

Στη συνέχεια ανέβηκε στο βήμα ο επικεφαλής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, που είπε ότι «έχουμε μοναδικές -και απόρρητες- ικανότητες στη CIA που μόνο ο πρόεδρος μπορεί να κινητοποιήσει». Αναφέρθηκε ακόμη στην επιχείρηση παραπλάνησης κατά των Ιρανών.

«Τον βρήκαμε το πρωί του Σαββάτου πριν τον βρουν οι Ιρανοί, τον διασώσαμε το βράδυ του Σαββάτου», συνόψισε ο Ράτκλιφ.

Ενδιαφέρουσα ήταν και η παρέμβαση του υπουργού Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ.

Πέρα από τα εγκώμια στα στελέχη που έφεραν σε πέρας την επιχείρηση, αλλά και την απειλή με εντατικό βομβαρδισμό του Ιράν, ο Χέγκσεθ τόνισε ότι οι Ιρανοί «είναι ντροπιασμένοι για την αποτυχία τους – και έτσι θα έπρεπε – και αναρωτιούνται: “Πώς τα κατάφεραν οι Αμερικανοί;”».

Μεταξύ άλλων παραλλήλισε τη διάσωση του πιλότου με το Πάσχα: «Ο πιλότος καταρρίφθηκε Μεγάλη Παρασκευή (των Καθολικών), κρυβόταν το Μ. Σάββατο και σώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής», είπε ο υπουργός Πολέμου και κατέληξε: «Ο Θεός είναι καλός».

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:21 Το μεγάλο κόλπο για να βάψετε και να καταναλώσετε με ασφάλεια τα αυγά το Πάσχα
22:55 Χίος: Συλλήψεις και τραυματισμοί από τις ρουκέτες στον Βροντάδο
22:44 Χαλκιδική: Εξαφάνιση 17χρονου και ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού
22:35 Η μεγάλη αλλαγή στο Fuel Pass: Ποιοι το δικαιούνται και πώς και πότε θα μπαίνουν στην πλατφόρμα
22:25 Διπλή απειλή Τραμπ: Αν δεν υπάρξει συμφωνία ως το βράδυ της Τρίτης, θα καταστρέψουμε κάθε ενεργειακή υποδομή στο Ιράν μέσα σε τέσσερις ώρες
22:15 Ασταμάτητη η ΑΕ Ροϊτίκων, έκανε το «23 στα 23», «διπλό» για τον Διαγόρα, ΦΩΤΟ
22:06 Ηράκλειο: Συνελήφθη Ουκρανός για εκρηκτικό μηχανισμό έξω από καφετέρια
21:56 Μηταράκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θεωρώ ότι έχω κάνει τίποτε μεμπτό»
21:46 Στήθηκε αερογέφυρα ζωής για 6χρονο κοριτσάκι, από την Κεφαλονιά στον Άραξο
21:31 Πατρών-Κορίνθου: Τροχαίο στη σήραγγα Παναγοπούλας
21:25 «Όσο πέφτει στις δημοσκοπήσεις, τόσο περνάει πάνω από τον πήχη του θράσους», Μαρινάκης κατά Τσίπρα για διάγγελμα Μητσοτάκη
21:14 Παλλήνη: 50χρονος βρέθηκε νεκρός σε χαντάκι με tie wrap γύρω από τον λαιμό του
21:05 «Βαθιά ευγνωμοσύνη για όσα ζήσαμε δίπλα σου», σε βαρύ κλίμα το «αντίο» στον Κ. Βαρδαλαχάκη, ιδρυτή του Super B, ΦΩΤΟ
20:51 Δημοσκόπηση ALCO: Λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ μειώθηκε στις 11,8 μονάδες μειώθηκε το προβάδισμα της ΝΔ
20:41 «Κόσμος κυκλοφορεί πολύς, με την Έκθεση … κυκλοφορεί κόσμος αδερφέ», Εφοριακός και συνεργός του ενημέρωναν επιχειρηματίες με κωδικοποιημένες φράσεις
20:31 Πάτρα: Είχε μετατρέψει το σπίτι του σε αποθήκη…πυρομαχικών, συνελήφθη με πάνω 3.000 κροτίδες!
20:19 «Ξέχασαν» να καταγράψουν το τρίποντο στο ΦΑ, που οι διαιτητές έδειξαν δίποντο, «έφαγαν» και τεχνική ποινή!
20:10 Επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη: «Ίσως το μόνο ασυμβίβαστο που θα έπρεπε να θεσπιστεί είναι αυτό του πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα»
20:00 ΜΜΕ αναντίστοιχα της κοινωνίας
19:50 Ήττα της Ελλάδας με γκολ που δέχτηκε 5” πριν το φινάλε
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
