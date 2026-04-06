Ντόναλντ Τραμπ: Ανεπαρκείς οι προτάσεις του Ιράν, αλλά είναι βήμα προόδου

06 Απρ. 2026 19:10
«Έκαναν μια πρόταση, και είναι μια σημαντική πρόταση. Είναι ένα σημαντικό βήμα. Δεν είναι αρκετά καλό» τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

«Στείλαμε όπλα σε Ιρανούς διαδηλωτές»

Ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του επανέλαβε ότι η κυβέρνησή του «έστειλε όπλα» σε μια προσπάθεια να βοηθήσει τους Ιρανούς διαδηλωτές που συμμετείχαν στις μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στις αρχές του έτους.

«Ήταν να φτάσουν στον κόσμο για να μπορέσουν να αντισταθούν σε αυτούς τους κακοποιούς», δήλωσε ο Τραμπ.

«Ξέρετε τι συνέβη; Οι άνθρωποι στους οποίους τα έστειλαν τα κράτησαν επειδή είπαν: “Τι όμορφο όπλο, νομίζω ότι θα το κρατήσω”. Είμαι λοιπόν πολύ θυμωμένος με μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων και θα πληρώσουν βαρύ τίμημα γι’ αυτό».

Πάντως ο Τραμπ δεν διευκρίνισε σε ποια «ομάδα ανθρώπων» αναφερόταν.

