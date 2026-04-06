Η απάντηση του Ιράν στο Πακιστάν: Όχι στην εκεχειρία, μόνιμο τέλος του πολέμου με νέο πρωτόκολλο για Ορμούζ και άρση κυρώσεων

Η πρώτη αμερικανική αντίδραση στη στάση της Τεχεράνης: Μαξιμαλιστική, ασαφές αν βοηθά να βρεθεί λύση

Η απάντηση του Ιράν στο Πακιστάν: Όχι στην εκεχειρία, μόνιμο τέλος του πολέμου με νέο πρωτόκολλο για Ορμούζ και άρση κυρώσεων
06 Απρ. 2026 18:10
Pelop News

Το Ιράν θα συνεχίσει τον πόλεμο για όσο διάστημα οι πολιτικοί ηγέτες του το κρίνουν απαραίτητο, δήλωσε σήμερα (6/4/2026) ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού.

Το Ιράν μπλέκει την επιχείρηση διάσωσης του Αμερικανού πιλότου με απόπειρα κλοπής εμπλουτισμένου ουρανίου

«Μπορούμε να συνεχίσουμε τον πόλεμο για όσο διάστημα οι πολιτικές αρχές το κρίνουν σκόπιμο», τόνισε ο Μοχάμαντ Ακραμίνια στο πρακτορείο ειδήσεων ISNA, προσθέτοντας ότι «ο εχθρός πρέπει οπωσδήποτε να το μετανιώσει, διότι, μετά από αυτόν τον πόλεμο, πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο ασφάλειας και να μην ξαναζήσουμε έναν άλλο πόλεμο».

Το Ιράν υπέβαλε την απάντησή του στο Πακιστάν σχετικά με την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Σύμφωνα με την αναφορά του IRNA, η ιρανική πρόταση:

– Απορρίπτει την κατάπαυση του πυρός, αλλά τονίζει την «ανάγκη για μόνιμο τέλος του πολέμου, με σεβασμό στις ανησυχίες του Ιράν»
– Περιλαμβάνει μια σειρά ιρανικών απαιτήσεων, μεταξύ των οποίων το τέλος των συγκρούσεων στην περιοχή, ένα πρωτόκολλο για την ασφαλή διέλευση από το Στενό του Ορμούζ, την ανοικοδόμηση και την άρση των κυρώσεων.

Μάλιστα το Ιράν απέστειλε στις Ηνωμένες Πολιτείες απάντηση δέκα σημείων στην πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το Axios, το οποίο επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο.

Η ίδια πηγή χαρακτηρίζει την απάντηση της Τεχεράνης «μαξιμαλιστική», γεγονός που υποδηλώνει ότι οι ιρανικές απαιτήσεις θεωρούνται ιδιαίτερα εκτεταμένες από την αμερικανική πλευρά. Δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί κατά πόσο το περιεχόμενο της πρότασης επιτρέπει την πρόοδο προς μια διπλωματική λύση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, επισήμανε ο αξιωματούχος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:31 Καιρός: Στη Δυτική Ελλάδα και τα Επτάνησα θα πέσουν βροχές το Μεγάλο Σάββατο
19:21 Απατεώνες από την Αθήνα έως το Ηράκλειο παρίσταναν τους λογιστές με λεία πάνω από ένα εκατ. ευρώ, ΒΙΝΤΕΟ
19:10 Ντόναλντ Τραμπ: Ανεπαρκείς οι προτάσεις του Ιράν, αλλά είναι βήμα προόδου
19:00 Τα τσιμπολογήματα της Αθηνάς Κακούρη: Ο Γολγοθάς των παιδιών
18:50 Γυναίκα συνελήφθη γιατί προσπάθησε να περάσει ναρκωτικά στις φυλακές της Φωκίδας
18:40 Φιάσκο με Fuel Pass: «Βραχυκύκλωσε» και έπεσε!
18:30 Αμαλία Κουσαδιανού-Διδάχου: «Υποτιμάμε τη δύναμη του λόγου» – Το νέο της βιβλίο
18:21 Ρέθυμνο: 68χρονος συνελήφθη για οπλοκατοχή και αρχαιότητες
18:10 Η απάντηση του Ιράν στο Πακιστάν: Όχι στην εκεχειρία, μόνιμο τέλος του πολέμου με νέο πρωτόκολλο για Ορμούζ και άρση κυρώσεων
18:00 Πάτρα – Πλατεία Ολγας: Στην τελική ευθεία η ανάπλαση – Τι απομένει για την ολοκλήρωση των έργων
17:51 «Άκουσα φωνές, η κοπέλα είχε πέσει στο μπαλκόνι μου», μυστήριο συνεχίζει να παραμένει στην υπόθεση στο Μαρούσι
17:41 Ο λόγος που με την παρέμβαση της Αστυνομίας έγινε αλλαγή στο παιχνίδι Προμηθέας 2014-Απόλλων
17:31 Κόκκινος συναγερμός με καραμπόλα 5 οχημάτων στη Δραπετσώνα
17:30 Αποκαλυπτική έρευνα του ΙΝΣΕΤΕ για τη Δυτική Ελλάδα: Καταλύματα με δομικές αδυναμίες
17:23 Πάτρα – σπιράλ: Ασύλληπτη προπαγάνδα στα Δελτία Τύπου του Δήμου
17:20 Ξεκινά τη Μεγάλη Τετάρτη η σειρά των play-offs του Απόλλωνα με τον Προμηθέα 2014
17:10 Τροχαίο με θύμα ανήλικο, το παιδί παρασύρθηκε από διανομέα στην Καλλιθέα
17:06 Κάλεσμα για άμεση καταβολή του δώρου Πάσχα από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας
16:56 Ανάλυση συγκεντρωτικών δημοσκοπήσεων της DATA C στη Δυτική Ελλάδα: Τι θα γινόταν αν είχαμε αύριο εκλογές;
16:48 Νέες φωτογραφίες από τα Τέμπη στο φως – Καταγγελίες για αλλοίωση του χώρου της τραγωδίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ