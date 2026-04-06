Η απάντηση του Ιράν στο Πακιστάν: Όχι στην εκεχειρία, μόνιμο τέλος του πολέμου με νέο πρωτόκολλο για Ορμούζ και άρση κυρώσεων

Το Ιράν θα συνεχίσει τον πόλεμο για όσο διάστημα οι πολιτικοί ηγέτες του το κρίνουν απαραίτητο, δήλωσε σήμερα (6/4/2026) ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού.

«Μπορούμε να συνεχίσουμε τον πόλεμο για όσο διάστημα οι πολιτικές αρχές το κρίνουν σκόπιμο», τόνισε ο Μοχάμαντ Ακραμίνια στο πρακτορείο ειδήσεων ISNA, προσθέτοντας ότι «ο εχθρός πρέπει οπωσδήποτε να το μετανιώσει, διότι, μετά από αυτόν τον πόλεμο, πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο ασφάλειας και να μην ξαναζήσουμε έναν άλλο πόλεμο».

Το Ιράν υπέβαλε την απάντησή του στο Πακιστάν σχετικά με την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Σύμφωνα με την αναφορά του IRNA, η ιρανική πρόταση:

– Απορρίπτει την κατάπαυση του πυρός, αλλά τονίζει την «ανάγκη για μόνιμο τέλος του πολέμου, με σεβασμό στις ανησυχίες του Ιράν»

– Περιλαμβάνει μια σειρά ιρανικών απαιτήσεων, μεταξύ των οποίων το τέλος των συγκρούσεων στην περιοχή, ένα πρωτόκολλο για την ασφαλή διέλευση από το Στενό του Ορμούζ, την ανοικοδόμηση και την άρση των κυρώσεων.

Μάλιστα το Ιράν απέστειλε στις Ηνωμένες Πολιτείες απάντηση δέκα σημείων στην πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το Axios, το οποίο επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο.

Η ίδια πηγή χαρακτηρίζει την απάντηση της Τεχεράνης «μαξιμαλιστική», γεγονός που υποδηλώνει ότι οι ιρανικές απαιτήσεις θεωρούνται ιδιαίτερα εκτεταμένες από την αμερικανική πλευρά. Δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί κατά πόσο το περιεχόμενο της πρότασης επιτρέπει την πρόοδο προς μια διπλωματική λύση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, επισήμανε ο αξιωματούχος.

