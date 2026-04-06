Το Ιράν μπλέκει την επιχείρηση διάσωσης του Αμερικανού πιλότου με απόπειρα κλοπής εμπλουτισμένου ουρανίου

Το Ιράν υποστηρίζει ότι η πολύωρη επιχείρηση διάσωσης Αμερικανού αεροπόρου του F-15 που κατέρριψαν ιρανικές δυνάμεις ενδέχεται να αποτέλεσε κάλυψη για «κλοπή εμπλουτισμένου ουρανίου» από τη χώρα.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαΐ, δήλωσε ότι υπάρχουν «πολλά ερωτήματα και αβεβαιότητες» σχετικά με την επιχείρηση.

«Η περιοχή όπου φέρεται να βρισκόταν ο Αμερικανός πιλότος, στην επαρχία Κογκιλούγε και Μπουγερ-Αχμάντ, απέχει σημαντικά από την περιοχή όπου επιχείρησαν να προσγειωθούν ή επιδίωκαν να αποβιβάσουν δυνάμεις στο κεντρικό Ιράν», ανέφερε ο Μπαγκαΐ.

According to Iranian Foreign Ministry spokesperson Esmaeil Baghaei, said the US account of rescuing a downed pilot over Iran is dubious, describing it as a “deceptive operation to steal Iranian uranium.” He highlighted inconsistencies in the reported location, noting that the US… pic.twitter.com/LCg89SuPS5 — Roya News English (@RoyaNewsEnglish) April 6, 2026

«Η πιθανότητα να επρόκειτο για επιχείρηση παραπλάνησης με στόχο την κλοπή εμπλουτισμένου ουρανίου δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αγνοηθεί», πρόσθεσε.

Την Κυριακή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εντόπισαν και δεύτερο μέλος του πληρώματος μαχητικού F-15E, το οποίο κατέπεσε πάνω από το Ιράν την Παρασκευή, στο πλαίσιο μιας, όπως τη χαρακτήρισε, «τολμηρής» επιχείρησης έρευνας και διάσωσης.

