Θέλει να βάλει τρίποντο και στη ΔΕΕΠ (με Κουνάβη) ο Γιάννης Καμπέρος

Από τον χώρο του μπάσκετ, αλλά και της ακτοπλοϊας, στη ΔΕΕΠ Αχαϊας της Νέας Δημοκρατίας! Ο λόγος για τον παλιό πρόεδρο τπυ Γλαύκου (σημερινής Αθλητικής Ενωσης Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ) Γιάννη Καμπέρο, ο οποίος κατέρχεται υποψήφιος στη Νομαρχιακή Οργάνωση της ΝΔ με τον συνδυασμό του Αντώνη Κουνάβη.

«Η απόφαση δεν ήταν δύσκολη. Βρίσκομαι τόσα χρόνια στα κοινά και ήταν υποχρέωσή μου να στηρίξω την προσπάθεια που ξεκίνησε τα προηγούμενα χρόνια στην αναβαθμισμένη ΔΕΕΠ Αχαϊας της Νέας Δημοκρατίας από τον Αντώνη κουνάβη», δήλωσε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» ο Γιάννης Καμπέρος και πρόσθεσε: «Στόχος μας είναι να παραμείνει τόσο δραστήρια η ΔΕΕΠ και ταυτόχρονα να κρατήσουμε γαλάζιο τον Νομό Αχαϊας».

Ακολουθούν φωτογραφίες του Γιάννη Καμπέρου σε παλιότερες εκδηλώσεις της ομάδας μπάσκετ του Γλαύκου, της οποίας διετέλεσε πρόεδρος στα μέσα της 10ετίας του 2000.

