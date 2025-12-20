«Θέλω να με κοιτάξει στα μάτια και να μου πει ότι λέω ψέματα»: Ξέσπασε ο Στέφανος Παπαδόπουλος για την καταγγελία σε βάρος του Μαζωνάκη ΒΙΝΤΕΟ

Συναισθηματικά φορτισμένος εμφανίστηκε ο Στέφανος Παπαδόπουλος στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ραντεβού το ΣΚ, με παρουσιαστές τον Λάμπρος Κωνσταντάρας και την Ιωάννα Μαλέσκου. Ο νεαρός μουσικός, που έχει καταγγείλει τον Γιώργος Μαζωνάκης για περιστατικό παρενόχλησης την Άνοιξη του 2025, δεν έκρυψε τη φόρτισή του, ξεσπώντας σε κλάματα όταν αναφέρθηκε στους γονείς του.

Ο ίδιος τόνισε εκ νέου ότι έχει πει όλη την αλήθεια και ξεκαθάρισε πως η καταγγελία του δεν σχετίζεται με οικονομικό όφελος. «Εγώ και εκείνος ξέρουμε τι έχει γίνει. Θέλω να έρθει μπροστά μου και να μου πει ότι λέω ψέματα. Να με κοιτάξει στα μάτια και να μου το πει. Εκεί θα καταλάβω πολλά», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμία άμεση επικοινωνία μεταξύ τους.





Αναφερόμενος στην απόφασή του να μιλήσει δημόσια, σημείωσε πως είχε ενημερώσει τους συνεργάτες του ότι δεν σκοπεύει να αφήσει την υπόθεση να περάσει έτσι. Όπως είπε, η δημοσιοποίηση της πρόθεσής του να προχωρήσει σε καταγγελία τον αιφνιδίασε. «Εκεί τρόμαξα», δήλωσε, εξηγώντας ότι τα γεγονότα έγιναν γνωστά λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα του γνωστού καλλιτέχνη σε νυχτερινό κέντρο.

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος εμφανίστηκε κατηγορηματικός ότι δεν μετανιώνει για την επιλογή του. «Δεν αγχώνομαι, γιατί δεν λέω ψέματα. Σε καμία περίπτωση δεν έκανα λάθος που μίλησα», είπε, προσθέτοντας πως εύχεται και άλλα άτομα να βρουν τη δύναμη να μιλήσουν. «Η αλήθεια πάντα κερδίζει», υπογράμμισε.





Απαντώντας στα σχόλια που προκάλεσε το γεγονός ότι μέχρι πρόσφατα έκανε like σε αναρτήσεις του Γιώργου Μαζωνάκη, ο νεαρός τραγουδιστής ανέφερε πως επρόκειτο για κάτι που δεν είχε αντιληφθεί. «Ήταν λάθος και το πήρα πίσω. Δεν σημαίνει όμως ότι αμφισβητώ την καλλιτεχνική του αξία», διευκρίνισε.

Η πιο φορτισμένη στιγμή της συνέντευξης ήρθε όταν μίλησε για την οικογένειά του. «Οι γονείς μου δεν ήξεραν τι είχε συμβεί τότε», είπε, με τη φωνή του να σπάει, προκαλώντας συγκίνηση στο πλατό, ενώ η Ιωάννα Μαλέσκου σηκώθηκε από τη θέση της και τον αγκάλιασε.





Κλείνοντας, ο Στέφανος Παπαδόπουλος ξεκαθάρισε ότι σκοπεύει να φτάσει την υπόθεση μέχρι τέλους και ότι δεν πρόκειται να υπάρξει εξωδικαστικός συμβιβασμός, θέση που –όπως έχει γίνει γνωστό– συμμερίζεται και η πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη.

