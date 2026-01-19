Θεοδωρικάκος: Στόχος οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας να κινηθούν στα επίπεδα του πληθωρισμού

Στο ζήτημα των αυξήσεων στα ασφάλιστρα υγείας, αλλά και στο κόστος ζωής, τους μισθούς και τη λειτουργία της αγοράς αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση παρεμβαίνει για την προστασία των καταναλωτών.

Θεοδωρικάκος: Στόχος οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας να κινηθούν στα επίπεδα του πληθωρισμού
19 Ιαν. 2026 12:45
Pelop News

Την πρόθεση της κυβέρνησης να περιοριστούν και φέτος οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας στα επίπεδα του πληθωρισμού υγείας επανέλαβε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στο τηλεοπτικό κανάλι Action24.

Όπως ανέφερε, το υπουργείο έχει ζητήσει από τις ασφαλιστικές εταιρείες να κινηθούν με λογική και να προσαρμοστούν στα οικονομικά δεδομένα, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα θα κινηθούν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, δηλαδή περίπου στο 7%. Παράλληλα σημείωσε ότι η κυβέρνηση παρεμβαίνει όπου μπορεί, τονίζοντας ότι η ασφαλιστική αγορά έχει λάβει το σχετικό μήνυμα.

Αναφερόμενος στο κόστος ζωής, ο υπουργός υπογράμμισε ότι καθοριστικός παράγοντας είναι το εισόδημα και οι μισθοί των πολιτών. Όπως δήλωσε, τα τελευταία επτά χρόνια δημιουργήθηκαν περίπου 500.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ η ανεργία μειώθηκε από το 18% στο 8%, γεγονός που, όπως είπε, μεταφράζεται σε εκατοντάδες χιλιάδες επιπλέον μισθούς στα ελληνικά νοικοκυριά.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε επίσης στη μείωση της φορολογίας κατά δύο μονάδες από την 1η Ιανουαρίου, σημειώνοντας ότι η ενίσχυση αυτή αφορά όλους τους μισθωτούς, με μεγαλύτερο όφελος για τις οικογένειες με παιδιά, τονίζοντας ότι η στήριξη της οικογένειας αποτελεί κεντρική κυβερνητική επιλογή.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, στην οποία έχει ήδη οριστεί διοικήτρια η Δέσποινα Τσαγγάρη. Όπως ανέφερε, αναμένεται και ο ορισμός των τριών υποδιοικητών, με στόχο την ενίσχυση των ελέγχων και τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς, ώστε αυτή να λειτουργεί με σαφείς κανόνες.

Σε πολιτικό επίπεδο, σχολιάζοντας τη συζήτηση για τη δημιουργία νέων κομμάτων, ο υπουργός ανέφερε ότι ο κατακερματισμός των πολιτικών δυνάμεων στην αντιπολίτευση ενισχύει τον λαϊκισμό και τη δημαγωγία, χωρίς να συνιστά, όπως είπε, ουσιαστική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Παράλληλα υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μεγάλη λαϊκή και φιλελεύθερη παράταξη που εκφράζει το μέτρο και τη λογική.

Τέλος, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο δημιουργίας πολιτικού κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, σημείωσε ότι πρόκειται για ένα αρχηγικό σχήμα, επισημαίνοντας ότι η ίδια θα κριθεί για τις πολιτικές της θέσεις και τις προτάσεις της προς την κοινωνία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:47 Αφγανιστάν: Έκρηξη σε ξενοδοχείο στην Καμπούλ, υπάρχουν αναφορές για νεκρούς
15:33 Κανελλόπουλος: «Να εκμεταλλευτούμε το κενό διάστημα»
15:24 Οριστική Αποτρίχωση: Γιατί ο Χειμώνας Είναι η Ιδανική Εποχή για να Ξεκινήσετε
15:16 Μαύρος Ιανουάριος: Η 20ή Ιανουαρίου του Αζερμπαϊτζάν και η διαχρονική της κληρονομιά
15:08 Κοπή πίτας 2026 από τον Αυτοκινητιστικό Όμιλο Πατρών στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο
15:07 42 νέα έργα ύδρευσης ύψους 75,5 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας – Αναλυτικός πίνακας
15:02 Έκρηξη σε ξενοδοχείο στην Καμπούλ – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ
14:55 Κασσελάκης: «Η Ελλάδα είναι έτοιμη για πρωθυπουργό που δεν την προδίδει – και ας είναι gay» ΒΙΝΤΕΟ
14:48 Δήμος Ήλιδας: Ολοκληρώθηκε η ανάληψη καθηκόντων των νέων Αντιδημάρχων – Στόχος η συνέχεια και η αναβάθμιση του δημοτικού έργου
14:39 Δέσμευση λογαριασμών σε 12 ακόμη αγρότες για παράνομες επιδοτήσεις
14:34 Ολοκληρώθηκε η κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης στη Μητρόπολη Αθηνών – Ποιοι έδωσαν το παρών
14:30 ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας: Με ευχές για δημιουργική χρονιά η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας ΦΩΤΟ
14:24 Υπόθεση Μαζωνάκη: Ο εισαγγελέας ζητά διευκρινίσεις από τον καταγγέλλοντα
14:17 Σε συλλόγους και φορείς της πόλης ο Δήμαρχος Πατρέων και η Δημοτική Αρχή για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας
14:06 Πάτρα: Στρατηγικός ρόλος στον σχεδιασμό νέων ακτοπλοϊκών συνδέσεων με την Αίγυπτο -Σύμφωνο συνεργασίας ΟΛΠΑ με Pan Marine
14:00 Οδοντωτός: «Εμάς κανείς δεν μας υπολογίζει;»: Κραυγή αγωνίας του προέδρου του Διακοπτού
13:58 Νίκος Καντερές: Παγετός, βροχές και λίγα χιόνια – Πώς εξελίσσεται ο καιρός έως το τέλος Ιανουαρίου
13:53 Κυριάκος Μητσοτάκης προς αγρότες: «Δεν χρειάζεται να συμφωνήσουμε σε όλα – Να μπει τέλος σε μια περίοδο έντασης»
13:47 Νατάσα Τραγουστή: Υποστολή σημαίας μετά από 20 δημιουργικά χρόνια στο Πατρινό Καρναβάλι
13:40 Φλόριντα: Τρεις τουρίστες νεκροί από πυροβολισμούς κοντά στο Disney World ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ