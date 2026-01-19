Θεοδωρικάκος: Στόχος οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας να κινηθούν στα επίπεδα του πληθωρισμού

Την πρόθεση της κυβέρνησης να περιοριστούν και φέτος οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας στα επίπεδα του πληθωρισμού υγείας επανέλαβε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στο τηλεοπτικό κανάλι Action24.

Όπως ανέφερε, το υπουργείο έχει ζητήσει από τις ασφαλιστικές εταιρείες να κινηθούν με λογική και να προσαρμοστούν στα οικονομικά δεδομένα, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα θα κινηθούν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, δηλαδή περίπου στο 7%. Παράλληλα σημείωσε ότι η κυβέρνηση παρεμβαίνει όπου μπορεί, τονίζοντας ότι η ασφαλιστική αγορά έχει λάβει το σχετικό μήνυμα.

Αναφερόμενος στο κόστος ζωής, ο υπουργός υπογράμμισε ότι καθοριστικός παράγοντας είναι το εισόδημα και οι μισθοί των πολιτών. Όπως δήλωσε, τα τελευταία επτά χρόνια δημιουργήθηκαν περίπου 500.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ η ανεργία μειώθηκε από το 18% στο 8%, γεγονός που, όπως είπε, μεταφράζεται σε εκατοντάδες χιλιάδες επιπλέον μισθούς στα ελληνικά νοικοκυριά.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε επίσης στη μείωση της φορολογίας κατά δύο μονάδες από την 1η Ιανουαρίου, σημειώνοντας ότι η ενίσχυση αυτή αφορά όλους τους μισθωτούς, με μεγαλύτερο όφελος για τις οικογένειες με παιδιά, τονίζοντας ότι η στήριξη της οικογένειας αποτελεί κεντρική κυβερνητική επιλογή.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, στην οποία έχει ήδη οριστεί διοικήτρια η Δέσποινα Τσαγγάρη. Όπως ανέφερε, αναμένεται και ο ορισμός των τριών υποδιοικητών, με στόχο την ενίσχυση των ελέγχων και τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς, ώστε αυτή να λειτουργεί με σαφείς κανόνες.

Σε πολιτικό επίπεδο, σχολιάζοντας τη συζήτηση για τη δημιουργία νέων κομμάτων, ο υπουργός ανέφερε ότι ο κατακερματισμός των πολιτικών δυνάμεων στην αντιπολίτευση ενισχύει τον λαϊκισμό και τη δημαγωγία, χωρίς να συνιστά, όπως είπε, ουσιαστική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Παράλληλα υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μεγάλη λαϊκή και φιλελεύθερη παράταξη που εκφράζει το μέτρο και τη λογική.

Τέλος, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο δημιουργίας πολιτικού κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, σημείωσε ότι πρόκειται για ένα αρχηγικό σχήμα, επισημαίνοντας ότι η ίδια θα κριθεί για τις πολιτικές της θέσεις και τις προτάσεις της προς την κοινωνία.

