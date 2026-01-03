Θεοφάνια: Με τι καιρό θα ρίξουμε τον σταυρό; Που αναμένονται έντονα φαινόμενα

03 Ιαν. 2026 17:41
Με λασποβροχές και μεταφορά αφρικανικής σκόνης θα σημαδευτούν τα Θεοφάνια, καθώς οι βροχές αναμένεται να ενταθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη, κυρίως στη δυτική Ελλάδα, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο.

Οι νοτιάδες θα φτάνουν στα 7 με 8 μποφόρ στα πελάγη, ενώ η θερμοκρασία παραμένει ήπια, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 20 βαθμούς σε κεντρική και νότια Ελλάδα.

Ο καιρός τα Θεοφάνια 06/12 σε χάρτες, προειδοποίηση Τσατραφύλλια για έντονα φαινόμενα σε δυτική Ελλάδα, Θράκη και ανατολικό Αιγαίο
Όπως προειδοποιεί και ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, οι βροχές το Σαββατοκύριακο 03/12 και 04/12 θα περιοριστούν στη δυτική Ελλάδα, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο, ωστόσο θα ενταθούν τη Δευτέρα, ανήμερα τα Θεοφάνια, αλλά και την Τετάρτη.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη και την Τετάρτη, οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν λασποβροχές. Οι επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι νοτιάδες, με εντάσεις στα 7 με 8 μποφόρ στα πελάγη. Παρά τα έντονα φαινόμενα, η θερμοκρασία παραμένει ήπια και δεν αναμένονται ιδιαίτερα ψυχρές συνθήκες.

17:41 Θεοφάνια: Με τι καιρό θα ρίξουμε τον σταυρό; Που αναμένονται έντονα φαινόμενα
