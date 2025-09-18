«Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνος, δεν αποκλείεται να έβαλε μόνος τον κοριό», η οικογένεια του για τον Μαζωνάκη

Ανεβαίνουν συνεχώς οι τόνοι και η αμείωτη συνεχίζεται η σύγκρουση μεταξύ του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη και της οικογένειάς του μετά τον έγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο τον Αύγουστο.

«Αναγράφοντας συκοφαντικά για το πρόσωπό μου ότι δήθεν πήγα να τον σκοτώσω», μήνυσε τον Μουγκοπέτρο!

Πηγές της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη μιλώντας στο «Live News» τονίζουν πως μοναδικό τους κίνητρο είναι το καλό του τραγουδιστή.

Αμφισβητούν τους ισχυρισμούς του καλλιτέχνη για «κοριούς» στο σπίτι του, χαρακτηρίζουν «αλλοπρόσαλλη» τη συμπεριφορά του το τελευταίο διάστημα και παίρνουν θέση τόσο για το εξιτήριο που έλαβε ο Γιώργος Μαζωνάκης από το «Δρομοκαΐτειο» όσο και για τις απόψεις που έχει διατυπώσει κατά καιρούς περί εξαπάτησής του από την αδελφή του Βάσω για το ακίνητο στη Μύκονο που κάποτε διαχειρίζονταν μαζί.

«Όλα αυτά που υποστηρίζει ο Γιώργος για τον ‘κοριό’ που δήθεν κάποιος του τοποθέτησε στο σπίτι του για να τον παρακολουθεί, αλλά και για τους ανθρώπους που λέει ότι μπαίνουν στον κήπο του σπιτιού του, δεν φαίνεται να ισχύουν, όπως πιστεύει η οικογένειά του. Δεν αποκλείεται ακόμη και να τοποθέτησε μόνος του τον κοριό. Όσο για τις κάμερες, που δήθεν είναι συνδεδεμένες με τρία email, αυτό κι αν είναι αβάσιμο. Τουλάχιστον, με την οικογένειά του, είναι σίγουρο ότι δεν συνδέεται καμία πράξη παρακολούθησης».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης υποστηρίζει μέσω του δικηγόρου του πως κάποιοι τον παρακολουθούσαν συνεχώς και κατέγραφαν ιδιωτικές συζητήσεις του. Συμπλήρωσε πως είχε αντιληφθεί ύποπτες κινήσεις στον κήπο του σπιτιού του. Σε κάθε περίπτωση, το σύστημα παρακολούθησης είχε εντοπιστεί το 2024, σχεδόν έναν χρόνο πριν τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Για την τελευταία συνάντηση του Γιώργου Μαζωνάκη με τους γονείς του, λίγες μέρες πριν ζητηθεί εισαγγελική εντολή για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, η οικογένεια υποστηρίζει ότι τα λόγια και η συμπεριφορά του τραγουδιστή, τους έκανε να πιστέψουν πως αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα.

Μαρία Μαζωνάκη: «Ο Γιώργος έχει αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά το τελευταίο διάστημα»

«Είμαι η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη και είμαι εδώ σήμερα για να σας εκφράσω τις ανησυχίες της οικογένειάς μου για την κατάστασή του αλλά και να σας περιγράψω περιστατικά που έλαβαν χώρα στις 4 Αυγούστου αλλά και παλαιότερα. Ο Γιώργος έχει αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά το τελευταίο διάστημα. Αρχές Αυγούστου πήγαμε στο σπίτι του μετά από επικοινωνία που είχαμε μαζί του», ανέφερε στις Αρχές η Μαρία Μαζωνάκη.

Όπως περιέγραψε η μικρότερη αδερφή του, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν κατά διαστήματα εκτός εαυτού και τα λόγια του πολλές φορές δεν είχαν συνοχή.

«Όταν πήγαμε στο σπίτι του, έφτασε στο σημείο να αμφισβητήσει μέχρι και τον συγγενικό δεσμό με την οικογένειά μας, ζητώντας να κάνει τεστ DNA με τη μητέρα μας. Μας έλεγε ότι είμαστε έμποροι ναρκωτικών και ότι κακοποιούμε την σκυλίτσα του. Σε φίλη μου και συνεργάτιδά του, μακιγιέζ, το όνομα της οποίας σας προσκομίζω για να καταθέσει, έχει επιδείξει επιθετική σωματική συμπεριφορά στο παρελθόν και μπορεί να σας το περιγράψει και η ίδια». «Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνος».

Οι δύο αδερφές και η μητέρα του τραγουδιστή πήραν την απόφαση να ζητήσουν τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική, με μοναδικό στόχο, όπως λένε, να τον βοηθήσουν.

«Μπορεί να γίνει επικίνδυνος, φοβόμαστε ότι μπορεί να πεθάνει»

«Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τρίτους, γιατί τον πιάνουν κρίσεις πανικού. Φοβόμαστε ότι μπορεί να πεθάνει. Σας παρακαλώ, είναι ανάγκη να εξεταστεί γιατί είναι χρήστης ουσιών και μπορεί να συμβεί κάτι χειρότερο. Χρειαζόμαστε βοήθεια για εκείνον».

Η οικογένεια αφήνει αιχμές για το εξιτήριο που δόθηκε στον τραγουδιστή μετά την ολιγοήμερη παραμονή του στο Δρομοκαΐτειο. Είναι πεπεισμένοι πως το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν λύθηκε.

«Ο Γιώργος δεν έχει επικοινωνήσει καθόλου με τη μητέρα του εδώ και καιρό, ούτε τώρα που μπήκε στο νοσοκομείο και χειρουργήθηκε για σοβαρό θέμα υγείας. Με τον εγκλεισμό στο ψυχιατρείο του Γιώργου υπήρξαν πολλές και σοβαρές παρατυπίες. Όταν έκανε η οικογένειά του το αίτημα στον εισαγγελέα για να εξεταστεί αν χρήζει νοσηλείας ή όχι, δύο ψυχίατροι αποφάνθηκαν ότι πρέπει να μπει στο ψυχιατρείο. Μετά, με ποιο σκεπτικό ένας άλλος ψυχίατρος έκρινε ότι τελικά δεν χρειάζεται νοσηλεία, είναι απορίας άξιο», αναφέρουν πηγές της οικογένειας.

Στο μεταξύ, ακόμη και κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ημερών, που έπρεπε να νοσηλεύεται, ο Γιώργος στην πραγματικότητα δεν νοσηλευόταν. Όλη μέρα ήταν έξω και πήγαινε στο ψυχιατρείο μόνο για τη διανυκτέρευση». Όλα αυτά πάντως όχι μόνο αμφισβητούνται από την πλευρά του καλλιτέχνη, αλλά διαψεύδονται κατηγορηματικά.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης κάνει λόγο για ένα μεθοδευμένο σχέδιο της οικογένειάς του με μοναδικό στόχο να φρενάρουν τις μηνύσεις που ήταν αποφασισμένος να κάνει εναντίον τους, για πράξεις που ο ίδιος χαρακτηρίζει κακουργηματικού χαρακτήρα.

Η σύγκρουση για το ακίνητο της Μυκόνου

Ένα άλλο πεδίο αντιπαράθεσης έχει να κάνει με το ακίνητο της Μυκόνου.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης υποστηρίζει σταθερά τα τελευταία χρόνια πως η αδερφή του τον εξαπάτησε και μετέφερε το σπίτι σε δική της εταιρεία, στην οποία δεν ήταν μέτοχος ο 53χρονος.

«Πέρσι, άρχισε μία δικαστική διαμάχη μεταξύ του Γιώργου και της άλλης αδελφής μας, χωρίς να υπάρχει λόγος. Αφορούσε ένα ακίνητο της Μυκόνου το οποίο δεν ανήκει στην οικογένεια ούτε στον Γιώργο. Είναι ένα σπίτι το οποίο επινοικιάζεται από την εταιρεία», λέει η Μαρία Μαζωνάκη. Η οικογένεια του τραγουδιστή υποστηρίζει πως ο Γιώργος Μαζωνάκης ενημερώθηκε με γραπτό μήνυμα από την αδερφή του για το προγραμματισμένο χειρουργείο της μητέρας τους, χωρίς εκείνος να απαντήσει ποτέ. Η οικογένεια Μαζωνάκη παραμένει χωρισμένη στα δύο, με το ραντεβού στα δικαστήρια να δείχνει αναπόφευκτο αυτήν την στιγμή.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



