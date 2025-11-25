«Θεωρούσαν ότι η 46χρονη συμπεριφερόταν περίεργα από το σοκ της», μαρτυρία της δικηγόρου της οικογένειας της 75χρονης που δολοφονήθηκε

Η Αικατερίνη Τσιώνα, η δικηγόρος της οικογένειας της 75χρονης μετά την δολοφονία της στην Σαλαμίνα δήλωσε: «Η οικογένεια είναι αιφνιδιασμένη με αυτό που έγινε».

Νέα στοιχεία και μαρτυρίες συνεχίζουν να φωτίζουν την υπόθεση της δολοφονίας όπου έγινε πριν 25 ημέρες της ηλικιωμένης γυναίκας στη Σαλαμίνα, με την οικογένεια της 75χρονης να παρίσταται ενεργά στη διαδικασία υποστήριξης κατηγορίας.

Όπως αναφέρει η νομική τους εκπρόσωπος, η οικογένεια είχε εξαρχής επιφυλάξεις για ορισμένα ευρήματα, ενώ παράλληλα η συμπεριφορά της 46χρονης κατηγορούμενης μετά το περιστατικό –η οποία, κατά την ίδια, δεν εμφάνιζε σταθερότητα και παρουσίαζε στοιχεία που δεν ταίριαζαν με τη συνήθη στάση της– τους είχε προβληματίσει, χωρίς ωστόσο να φανταστούν ότι μπορεί να συνδέεται με το έγκλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της έρευνας, η 46χρονη φέρεται να υποστηρίζει ότι όσα έκανε τα έκανε λόγω της εμμονής της με τον τζόγο και εξαιτίας των οικονομικών χρεών που –όπως ισχυρίζεται– την πίεζαν το τελευταίο διάστημα. Οι ισχυρισμοί της εξετάζονται από τις αρχές στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας.

Η δικηγόρος υπογραμμίζει επίσης ότι ο τρόπος τέλεσης της πράξης παρέπεμπε σε άτομο χωρίς εμπειρία, στοιχείο που από την πρώτη στιγμή κίνησε ερωτήματα. «Δεν πήγε ποτέ το μυαλό τους ότι μπορεί να είναι η δράστις», αναφέρει στο newsit.gr η δικηγόρος Αικατερίνη Τσιώνα.

«Η οικογένεια σύσσωμη παρίσταται για υποστήριξη κατηγορίας. Είναι αιφνιδιασμένη με αυτό που έγινε. Καταλάβαιναν από την αρχή ότι κάτι δεν πάει καλά γενικότερα στην υπόθεση, δηλαδή εξαρχής πήγαινε το μυαλό τους σε σενάρια ότι κάτι είναι οργανωμένο διαφορετικά, γιατί υπήρξαν πολλά περίεργα ευρήματα.

Η συμπεριφορά της κατηγορούμενης το επόμενο διάστημα, χωρίς να μπορούν να φανταστούν ότι είναι αλήθεια, θεώρησαν ότι ήταν από το σοκ της. Δεν εμφάνιζε κάποια σταθερότητα, κάτι που τους είχε προβληματίσει, αλλά δεν πήγαινε το μυαλό τους ότι αυτή είναι η δράστις.

Ωστόσο, η κατηγορουμένη από την πρώτη στιγμή συνέδραμε στις αρχές με τρόπο καθολικό. Δηλαδή έδωσε ό,τι υλικό υπήρχε από κάμερες, έδωσε καταθέσεις και ήδη έψαχναν, έβλεπαν ότι κάτι έχει γίνει. Το βράδυ που έγινε η δολοφονία είχε ισχυριστεί ότι ήταν στο σπίτι της.

Γενικά, ακόμη δεν μπορούν να το πιστέψουν. Προσπαθούν να το διαχειριστούν. Κάποιο άλλο δείγμα ή κάποιος τσακωμός δεν υπήρχε στην αντίληψή τους για να πουν ότι υπάρχει κάποιο προηγούμενο. Αυτό είναι βέβαιο, γιατί τους είχα ρωτήσει και εγώ.

Βέβαια, ο τρόπος που είχε δολοφονηθεί η ηλικιωμένη φαινόταν ότι ήταν από άνθρωπο που δεν έχει εμπειρία και φαινόταν ότι είχε την ίδια δύναμη με τη θανούσα· δηλαδή έγινε πολύ άτσαλα».

Καθώς η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται, οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν κάθε διαθέσιμο στοιχείο προκειμένου να σχηματιστεί πλήρης εικόνα για τις συνθήκες της ανθρωποκτονίας. Η οικογένεια της θανούσας, μέσω της νομικής της εκπροσώπου, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και δηλώνει αποφασισμένη να συμβάλει σε όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται, με στόχο τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών σύμφωνα με τα πορίσματα της δικαιοσύνης.

