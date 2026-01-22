Θέρμο: Έναρξη συνεργασίας Co2gether – ΚΗΦΗ με δράσεις ενεργού γήρανσης και ενδυνάμωσης μνήμης

Επίσκεψη στο ΚΗΦΗ Θέρμου πραγματοποίησε η Co2gether, σηματοδοτώντας την έναρξη της συνεργασίας των δύο φορέων με στόχο την προώθηση της ενεργούς γήρανσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε ουσιαστική αλληλεπίδραση με τους ωφελούμενους της δομής, σε ένα θετικό και συμμετοχικό κλίμα, με συζήτηση, μουσική, τραγούδι και χορό, ενισχύοντας την κοινωνική επαφή και τη χαρά της συμμετοχής.

Στο πλαίσιο των δράσεων για την ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας και την ενδυνάμωση των νοητικών δεξιοτήτων, εξειδικευμένο προσωπικό της Co2gether, σε συνεργασία με τους ωφελούμενους, δημιούργησε έναν «χώρο μνήμης» με απλά υλικά. Πρόκειται για μια καινοτόμα πρακτική που εφαρμόζεται σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης και στοχεύει στην ενίσχυση της μνήμης, της συγκέντρωσης και της δημιουργικής έκφρασης. Παράλληλα, κατασκευάστηκε και ένας χιονάνθρωπος ως διακοσμητικό στοιχείο για τον χώρο της δομής.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με κοινές δραστηριότητες τραγουδιού και χορού, ενισχύοντας το θετικό κλίμα και την ενεργό συμμετοχή των ηλικιωμένων.

Οι δύο φορείς συμφώνησαν η συνεργασία να έχει σταθερή συνέχεια, καθώς σε μηνιαία βάση εξειδικευμένο προσωπικό της Co2gether — γεροντολόγος–σύμβουλος υγείας και ενεργού γήρανσης, νοσηλεύτρια και κοινωνική λειτουργός — θα επισκέπτεται τη δομή, υλοποιώντας οργανωμένες δράσεις που προάγουν τη νοητική ενδυνάμωση, τη δημιουργικότητα και την κοινωνική αλληλεπίδραση.

Η επίσκεψη αποτέλεσε μια ξεχωριστή εμπειρία για τους συμμετέχοντες, αναδεικνύοντας τη σημασία της ανθρώπινης επαφής, της δημιουργικότητας και της ενεργούς συμμετοχής στην καθημερινότητα των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας.

