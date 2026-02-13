Θεσσαλία: Δύο συλλήψεις για παραβίαση μέτρων κατά της ευλογιάς αιγοπροβάτων

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικές υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, στο πλαίσιο ελέγχων για την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης κατά της ευλογιάς αιγοπροβάτων. Οι έλεγχοι εντάσσονται στις προσπάθειες περιορισμού της εξάπλωσης της ζωονόσου, που απασχολεί τον κτηνοτροφικό κλάδο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, την Πέμπτη διαπιστώθηκαν δύο παραβάσεις των σχετικών περιοριστικών μέτρων. Στη Λάρισα συνελήφθη γυναίκα κτηνοτρόφος, η οποία εντοπίστηκε να βόσκει περίπου 30 κατσίκες σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από τη σταβλική της εγκατάσταση, κατά παράβαση των ισχυόντων κανόνων.

Αντίστοιχα, στα Φάρσαλα συνελήφθη άνδρας, καθώς διαπιστώθηκε ότι έβοσκε περίπου 60 πρόβατα σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από τη σταβλική του εγκατάσταση, γεγονός που επίσης αντίκειται στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αποτροπή διασποράς της νόσου.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν, με στόχο την προστασία της κτηνοτροφικής παραγωγής και της δημόσιας υγείας, ενώ καλούν τους κτηνοτρόφους να τηρούν αυστηρά τα προβλεπόμενα μέτρα.

