Θεσσαλονίκη: 30χρονος παρίστανε τον αστυνομικό με αλεξίσφαιρο και μπλε φάρους – Συνελήφθη από την Ομάδα «Ζ»

Στη σύλληψη ενός 30χρονου άνδρα προχώρησαν το βράδυ της Παρασκευής αστυνομικοί της Ομάδας «Ζ» στη Θεσσαλονίκη, καθώς διαπιστώθηκε ότι παρίστανε τον αστυνομικό, χρησιμοποιώντας εξοπλισμό και φωτεινά σήματα που προσομοίαζαν υπηρεσιακό όχημα της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο άνδρας εντοπίστηκε να κινείται με μοτοσυκλέτα, φορώντας φορέα αλεξίσφαιρων πλακών πανομοιότυπο με εκείνον που χρησιμοποιούν οι αστυνομικοί. Επιπλέον, είχε τοποθετήσει στο δίκυκλό του παλλόμενα μπλε φωτεινά σήματα, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από οχήματα της ΕΛ.ΑΣ., δημιουργώντας την εικόνα υπηρεσιακής μοτοσυκλέτας.

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του και κατέσχεσαν μεταλλικό σήμα με την ένδειξη «POLICE OFFICER», το οποίο έφερε σε δερμάτινο ένθετο.

Ο 30χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της αντιποίησης αρχής και της παράνομης χρήσης εξοπλισμού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



