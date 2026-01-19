Θεσσαλονίκη: 38χρονος συνελήφθη για διαρρήξεις σε 14 οχήματα μέσα σε λίγες ώρες

Ένας 38χρονος άνδρας συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 18 Ιανουαρίου 2026 στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρεται να διέρρηξε συνολικά 14 οχήματα μέσα σε λίγες ώρες.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο δράστης δραστηριοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Καυτανζογλείου Σταδίου, σπάζοντας τα τζάμια επιβατικών αυτοκινήτων και λεωφορείων και αφαιρώντας από το εσωτερικό τους αντικείμενα που έκρινε πολύτιμα.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας Θεσσαλονίκης, μετά από συντονισμένες αναζητήσεις, εντόπισαν και συνέλαβαν τον 38χρονο. Κατά τη σύλληψή του, ο συλληφθείς προέβαλε σθεναρή αντίσταση.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρηματικό ποσό και ένα γυναικείο κόσμημα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου για σωρεία διαρρήξεων οχημάτων. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



