Θεσσαλονίκη: 38χρονος συνελήφθη για διαρρήξεις σε 14 οχήματα μέσα σε λίγες ώρες

Ο 38χρονος διέρρηξε 14 αυτοκίνητα και λεωφορεία στην περιοχή Καυτανζογλείου μέσα σε λίγες ώρες.

Θεσσαλονίκη: 38χρονος συνελήφθη για διαρρήξεις σε 14 οχήματα μέσα σε λίγες ώρες
19 Ιαν. 2026 9:56
Pelop News

Ένας 38χρονος άνδρας συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 18 Ιανουαρίου 2026 στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρεται να διέρρηξε συνολικά 14 οχήματα μέσα σε λίγες ώρες.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο δράστης δραστηριοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Καυτανζογλείου Σταδίου, σπάζοντας τα τζάμια επιβατικών αυτοκινήτων και λεωφορείων και αφαιρώντας από το εσωτερικό τους αντικείμενα που έκρινε πολύτιμα.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας Θεσσαλονίκης, μετά από συντονισμένες αναζητήσεις, εντόπισαν και συνέλαβαν τον 38χρονο. Κατά τη σύλληψή του, ο συλληφθείς προέβαλε σθεναρή αντίσταση.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρηματικό ποσό και ένα γυναικείο κόσμημα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου για σωρεία διαρρήξεων οχημάτων. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:42 Πάτρα: Το Κληροδότημα Κόλλα παραχωρείται για 40 χρόνια στο ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας – Μόνιμη στέγη και ανάσα στο ιστορικό κέντρο
12:29 Ισπανία: Εναέρια πλάνα σοκ με drone από το σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ανδαλουσία
12:23 Ο ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης» σε Ημιμαραθώνιο Αιγιάλειας και Βυζαντινό Δρόμο
12:20 Ρόδος: 21χρονη κατήγγειλε τον 41χρονο θείο της για σεξουαλική κακοποίηση
12:13 Ιαπωνία: Πρόωρες βουλευτικές εκλογές στις 8 Φεβρουαρίου μετά τη διάλυση της Βουλής
12:09 ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Συλλυπητήρια στην Κ. Πολυχρονοπούλου για τον θάνατο του πατέρας της
12:06 Άνοιξε η πλατφόρμα Ε9 για το 2027 – Προθεσμία έως 31 Ιανουαρίου για τις μεταβολές του 2026
12:00 Καρυστιανού για νέο πολιτικό κίνημα: «Χωρίς ταμπέλες, χωρίς επαγγελματίες πολιτικούς»
11:57 Στο Πειθαρχικό ο δήμαρχος Κασσάνδρας για την αδειοδότηση του λούνα παρκ στο Πευκοχώρι
11:54 Εξιτήριο εντός της ημέρας για τους 8 ορειβάτες μετά την περιπέτεια στον Ταΰγετο
11:46 Θλίψη στον τεχνικό κόσμο: Έφυγε από τη ζωή ο πολιτικός μηχανικός Μαρίνος Σκανδάμης
11:44 Οι γυναίκες της Παναχαϊκής πέρασαν «τρένο» από την Σπάρτη και μένουν αήττητες!
11:43 Ο ΣΕΓΑΣ έδωσε δυναμικό «παρών» στο Αίγιο για τον 14ο Ημιμαραθώνιο
11:43 Αίγυπτος: Σοβαρές κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση σε ορφανοτροφείο – Εμπλέκονται επιχειρηματίας και διευθυντής
11:37 Το τρένο στην πόρτα της Πάτρας – Κυρανάκης: Στα τέλη του 2026 θα φτάνει μέχρι τον Ψαθόπυργο – Προσωρινά σε ρόλο τερμαντικού σταθμού ο οικισμός
11:34 ΙΧ έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά
11:28 ΠΑΣΟΚ: Να διαβιβαστούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα αντικρουόμενα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ
11:26 Ρεζά Παχλαβί: Δηλώνει έτοιμος να επιστρέψει στο Ιράν και να ηγηθεί της χώρας
11:25 Πλεύρης: «Fake news» τα σενάρια για μαζική νομιμοποίηση παράνομων μεταναστών
11:22 Εσωτερικές αιχμές και δημόσια επιστολή στον Εμπορικό Σύλλογο Πατρών από την Εμπορική Ανανέωση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ