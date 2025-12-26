Θεσσαλονίκη: 57χρονος χάρισε ζωή ανήμερα των Χριστουγέννων

Οι χειρουργοί ολοκλήρωσαν με επιτυχία την λήψη των νεφρών και των κερατοειδών του 57χρονου του οποίου η οικογένεια αποφάσισε τη δωρεά οργάνων του, δίνοντας ζωή σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.

Θεσσαλονίκη: 57χρονος χάρισε ζωή ανήμερα των Χριστουγέννων
26 Δεκ. 2025 12:14
Pelop News

Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα των Χριστουγέννων η δωρεά οργάνων και ιστών από 57χρονο δότη που νοσηλευόταν στη Β΄ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου «Γεώργιος Παπανικολάου», στη Θεσσαλονίκη.

Οι χειρουργοί ολοκλήρωσαν με επιτυχία την λήψη των νεφρών και των κερατοειδών του 57χρονου του οποίου η οικογένεια αποφάσισε τη δωρεά οργάνων του, δίνοντας ζωή σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Οι κερατοειδείς του έχουν ήδη μεταφερθεί στο ΑΧΕΠΑ ενώ οι νεφροί του στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης.

Πληροφορίες του ΕRTnews αναφέρουν πως στη λίστα αναμονής για κερατοειδείς περιλαμβάνονται 100 ασθενείς ενώ νεφρά περιμένουν 1.300 ασθενείς.

Οι μεταμοσχευτικές επεμβάσεις έγιναν από τις εξειδικευμένες ομάδες της Μονάδας Μεταμόσχευσης του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» και της Οφθαλμολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ.


Σε ανακοίνωσή του νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου», η διοίκησή του εκφράζει τη βαθιά της ευγνωμοσύνη προς την οικογένεια του δότη για την ύψιστη πράξη προσφοράς, καθώς και προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Για την υλοποίηση της δωρεάς συνεργάστηκαν το προσωπικό της Β΄ Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, του Αναισθησιολογικού και Καρδιολογικού Τμήματος, των Χειρουργείων, του Ακτινολογικού, Μικροβιολογικού, Βιοχημικού και Αιματολογικού Εργαστηρίου, της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας, καθώς και του Εργαστηρίου Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας.

«Η δωρεά οργάνων μετά το τέλος της ζωής αποτελεί την ύψιστη έκφραση αλληλεγγύης και ελπίδας. Το Γενικό Νοσοκομείο «Γεώργιος Παπανικολάου» παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην προώθηση και υποστήριξη αυτής της ανώτατης πράξης προσφοράς προς τον συνάνθρωπο» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:59 Φλώρινα: Ο δήμαρχος διέκοψε συναυλία επειδή τραγούδησαν στα σλάβικα
12:46 Ελένη Παπαδοπούλου: Συνελήφθη ο γιος της για τη δολοφονία της στο Κολωνάκι – Πρώτα τη νάρκωσε και μετά την έκαψε
12:37 Αχαΐα: Γεμάτο το αστυνομικό δελτίο των Χριστουγέννων – Από ανήλικους κλέφτες μέχρι ρευματοκλοπή
12:26 Γαύδος: H Frontex διέσωσε 30 παράνομους μετανάστες από βάρκα
12:14 Θεσσαλονίκη: 57χρονος χάρισε ζωή ανήμερα των Χριστουγέννων
12:05 Φθιώτιδα: Συναγερμός για τρεις ορειβάτες που αγνοούνται στην περιοχή του Αθανασίου Διάκου
11:56 Απεργούν το Σάββατο ηθοποιοί και μουσικοί, κλειστά τα θέατρα
11:48 Τουρκία: 14 συλλήψεις ποδοσφαιριστών για το σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού
11:40 Ελένη Φουρέιρα: Η τρυφερή φωτογραφία του Αλμπέρτο Μποτία με τον γιο τους
11:28 Μόλις 16 ετών ο νεκρός του τροχαίου στο Λάππα – Τι λέει η Αστυνομία
11:27 Εξαρθρώθηκε σπείρα που παρίστανε υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ στην Αιγιαλεία – Δύο συλλήψεις, ζημιά 65.000 ευρώ
11:18 Καταδίωξη σπείρας που ξήλωνε μετασχηματιστές από στύλους του ΔΕΔΔΗΕ – Τους έπιασαν στην Κορινθία
11:09 NBA: Απίστευτος χριστουγεννιάτικος Γιόκιτς με 56 πόντους, 16 ριμπάουντ και 15 ασίστ
11:00 Σάκης Ρουβάς: Χόρεψε με την κόρη του Αριάδνη – Η ανάρτηση στο TikTok
10:51 Τρίτο τροχαίο ανήμερα τα Χριστούγεννα: Τραυματίστηκε παιδί στον κόμβο Οβρυάς
10:40 Σέρρες -Άνω Πορρόια: Σηκώνουν drone για τον διοικητή της πυροσβεστικής
10:39 Διπλή κλήση παικτών του ΝΟΠ για προπονήσεις με την Εθνική Παίδων
10:31 Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Άγιος Δημήτριος μετά την κακοκαιρία – Καθίζηση δρόμου στο ρέμα Πικροδάφνης
10:22 Σάλος στη Νέα Υόρκη για την πινακίδα «ο Ιησούς είναι Παλαιστίνιος» στην Times Square
10:11 Γιώργος Καπουτζίδης: Το «ευχαριστώ» για το reunion του Παρά Πέντε
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ