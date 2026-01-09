Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός 51χρονου αστυνομικού μέσα στα κρατητήρια

09 Ιαν. 2026 15:10
Pelop News

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας 51χρονος αστυνομικός κατά τη διάρκεια επεισοδίου που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στα κρατητήρια της Υποδιεύθυνση Μεταγωγών Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 23χρονος επιτέθηκε με γροθιές στον αστυνομικό, με αποτέλεσμα να τον ρίξει στο έδαφος και να χάσει τις αισθήσεις του. Ο 51χρονος φέρεται να είχε πλησιάσει το κελί προκειμένου να εκτονώσει την ένταση που επικρατούσε στον χώρο.

Αμέσως μετά το περιστατικό, ο αστυνομικός διακομίστηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ζωής.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άτομα: ο 23χρονος που φέρεται να γρονθοκόπησε τον αστυνομικό, καθώς και ένας 33χρονος αλλοδαπός. Σε βάρος του 23χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και βία κατά υπαλλήλων και παραπέμφθηκε να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.

Ο δεύτερος συλληφθείς οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, όπου του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών χωρίς αναστολή, καθώς κρίθηκε ένοχος για βία κατά υπαλλήλων. Κατά την απολογία του υποστήριξε ότι ο συγκατηγορούμενός του υπέστη κρίση πανικού, αρνούμενος τη δική του εμπλοκή στο περιστατικό.

