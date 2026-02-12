Θεσσαλονίκη: Αναμορφωτικό μέτρο σε 15χρονο που διακίνησε γυμνές φωτογραφίες και βίντεο συνομήλικής του
Η παθούσα φαίνεται – μάλιστα – πως αποπειράθηκε δύο φορές να βάλει τέλος στη ζωή της, όταν πληροφορήθηκε για τη διακίνηση του επίμαχου υλικού
Στη Θεσσαλονίκη αναμορφωτικό μέτρο επιβλήθηκε σε 15χρονο που παραπέμφθηκε σε δίκη με την κατηγορία ότι διακίνησε μέσω του διαδικτύου φωτογραφίες και βίντεο στο οποίο απεικονιζόταν γυμνή ή ημίγυμνη μία συνομήλική του.
Έκλεψε καλώδιο 100 μέτρων του Προαστιακού και συνελήφθη, έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια επιβατών και συρμών
Η παθούσα φαίνεται – μάλιστα – πως αποπειράθηκε δύο φορές να βάλει τέλος στη ζωή της, όταν πληροφορήθηκε για τη διακίνηση του επίμαχου υλικού.
Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη, τον Απρίλιο του 2024, ύστερα από καταγγελία που έκανε η μητέρα του 13χρονου (τότε) κοριτσιού στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος της ΕΛ.ΑΣ.
Σε επιμελητή ανηλίκων για 6 μήνες
Το Μονομελές Δικαστήριο Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου δικάστηκε ο 15χρονος κατηγορούμενος, τον έκρινε ένοχο, επιβάλλοντάς του το αναμορφωτικό μέτρο της ανάθεσης της επιμέλειας του για 6 μήνες σε επιμελητή ανηλίκων. Δέχθηκε επιπλέον ότι το θύμα αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει, κάτι που η υπεράσπιση αμφισβήτησε.
Κατά τη διαδικασία που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, ο ανήλικος φέρεται να παραδέχθηκε ότι έστειλε σε έναν φίλο του το επίμαχο υλικό και αναγνώρισε ότι έκανε λάθος.
Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι το υλικό αυτό εστάλη με πρωτοβουλία της ανήλικης, με την οποία επικοινωνούσε το προηγούμενο διάστημα μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News