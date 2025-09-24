Θεσσαλονίκη: Απολογείται σήμερα ο 50χρονος αδελφοκτόνος

Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή ο 50χρονος άνδρας που δολοφόνησε τη 59χρονη αδελφή του το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, στην περιοχή Χαριλάου της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ όταν σκότωσε την αδελφή του, έπειτα από δύο παρατηρήσεις που του έκανε: η μία για το γεγονός ότι πάτησε με τις κάλτσες σε σημείο όπου είχε αφήσει τα παπούτσια του και η άλλη για ένα σχαράκι στην αποχέτευση της τουαλέτας.

Την ίδια ώρα, συγγενείς και φίλοι της 59χρονης συγκεντρώνονται σήμερα για να της πουν το τελευταίο αντίο.

