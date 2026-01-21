Θεσσαλονίκη: «Χειροπέδες» σε 33χρονο που εξύβρισε τροχονόμους 

Ένας 33χρονος συνελήφθη στο κέντρο Θεσσαλονίκης μετά από εξύβριση αστυνομικών Τροχαίας για πρόστιμο ΚΟΚ.

21 Ιαν. 2026 9:45
Pelop News

Ένας 33χρονος συνελήφθη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το μεσημέρι της Τρίτης 20 Ιανουαρίου 2026, μετά από έντονο επεισόδιο με αστυνομικούς της Τροχαίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τροχονόμοι προχώρησαν αρχικά στη βεβαίωση διοικητικών προστίμων σε βάρος του 33χρονου για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Κατά την αποχώρησή του από το σημείο ελέγχου, ο άνδρας εξύβρισε τους αστυνομικούς και τράπηκε σε φυγή.

Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 33χρονο και προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν. Παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε, τελικά κατάφεραν να τον συλλάβουν και να του περάσουν χειροπέδες.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου για εξύβριση, αντίσταση κατά της αρχής και παραβάσεις του ΚΟΚ. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

