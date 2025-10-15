Θεσσαλονίκη: Διατάχθηκε για τον ξυλοδαρμό 11χρονου σε σχολείο

Η μητέρα του κατήγγειλε ότι ο γιος της δέχθηκε χτυπήματα με μπουνιές στο κεφάλι από άλλο μαθητή με αποτέλεσμα να πέσει κάτω, ενώ όταν σηκώθηκε τον χτύπησε και δεύτερος μαθητής

15 Οκτ. 2025 20:53
O Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης ζήτησε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), προκειμένου να αναζητηθούν πιθανές ευθύνες μετά από καταγγελία μητέρας για τον ξυλοδαρμό του παιδιού της σε δημοτικό σχολείο της Θεσσαλονίκης, ζήτησε ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Η μητέρα του 11χρονου μαθητή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παλαιοκάστρου κατήγγειλε ότι ο γιος της δέχθηκε χτυπήματα με μπουνιές στο κεφάλι από άλλο μαθητή με αποτέλεσμα να πέσει κάτω, ενώ όταν σηκώθηκε τον χτύπησε και δεύτερος μαθητής. Υποστήριξε ακόμη ότι δεν είναι το πρώτο τέτοιο περιστατικό στο σχολείο, επιρρίπτοντας ευθύνες στη διεύθυνση του σχολείου για πλημμελή αντιμετώπιση της σχολικής βίας.

«Πληροφορήθηκα το περιστατικό σήμερα το πρωί και ζήτησα να ενημερωθώ σχετικά από τη διευθύντρια του σχολείου. Ζήτησα από τη διευθύντρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης να διενεργηθεί ΕΔΕ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ευθύνες», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Κόπτσης, διευκρινίζοντας ότι επικοινώνησε και με τη μητέρα του 11χρονου, με την οποία πρόκειται να συναντηθεί.

«Αυτό που της είπα είναι να στείλει το παιδί στο σχολείο, τη διαβεβαίωσα ότι το παιδί θα είναι ασφαλές στο σχολείο, ότι είναι υποχρέωσή μας να το φροντίζουμε αυτό», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι στο δημοτικό θα βρίσκεται αύριο και ψυχολόγος.

Το περιστατικό συνέβη αυτή την εβδομάδα, την ώρα που οι μαθητές έμπαιναν στις αίθουσες μετά το δεύτερο διάλειμμα. Οι μαθητές που χτύπησαν τον 11χρονο μαθητή της ΣΤ΄ τάξης, προκαλώντας του μώλωπες, δεν ήταν συμμαθητές του, αλλά μαθητές της Ε’ Τάξης.
