Θεσσαλονίκη: Δίωξη για κακούργημα στο θανατηφόρο τροχαίο με 29χρονο – Υπό κράτηση τέσσερις, σε ανακριτή οι απολογίες

Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε ο εισαγγελέας για το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (17/9) στη συμβολή των οδών Λαέρτου και Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, με θύμα έναν 29χρονο οδηγό μοτοσικλέτας. Ο νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη σύγκρουση με φορτηγό και, παρά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα.

Οι αρχές συνέλαβαν τέσσερα άτομα: τον 54χρονο Βούλγαρο οδηγό της νταλίκας και τρία ακόμη πρόσωπα που, σύμφωνα με την προανάκριση της Τροχαίας, τον καθοδηγούσαν για να διασχίσει κάθετα τη λεωφόρο.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν (σε βαθμό κακουργήματος) είναι:

Επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου.

Επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία, από τις οποίες μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και άνθρωπο, με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου, κατά συναυτουργία.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε τακτικό ανακριτή και παραμένουν υπό κράτηση έως τότε.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



