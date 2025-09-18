Θεσσαλονίκη: Δίωξη για κακούργημα στο θανατηφόρο τροχαίο με 29χρονο – Υπό κράτηση τέσσερις, σε ανακριτή οι απολογίες

Κακουργηματικές διώξεις άσκησε ο εισαγγελέας για το δυστύχημα της Τετάρτης (17/9) στη Θεσσαλονίκη, όπου 29χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση με φορτηγό στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής.

Θεσσαλονίκη: Δίωξη για κακούργημα στο θανατηφόρο τροχαίο με 29χρονο – Υπό κράτηση τέσσερις, σε ανακριτή οι απολογίες
18 Σεπ. 2025 14:04
Pelop News

Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε ο εισαγγελέας για το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (17/9) στη συμβολή των οδών Λαέρτου και Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, με θύμα έναν 29χρονο οδηγό μοτοσικλέτας. Ο νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη σύγκρουση με φορτηγό και, παρά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα.

Οι αρχές συνέλαβαν τέσσερα άτομα: τον 54χρονο Βούλγαρο οδηγό της νταλίκας και τρία ακόμη πρόσωπα που, σύμφωνα με την προανάκριση της Τροχαίας, τον καθοδηγούσαν για να διασχίσει κάθετα τη λεωφόρο.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν (σε βαθμό κακουργήματος) είναι:

  • Επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου.
  • Επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία, από τις οποίες μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και άνθρωπο, με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου, κατά συναυτουργία.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε τακτικό ανακριτή και παραμένουν υπό κράτηση έως τότε.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:42 Ολυμπιακός: Αντί-Έβανς ο Καλάθης; Εξετάζεται η περίπτωση του
21:31 Άνδρας με ματσέτα στη Γαλλία νεκρός από πυρά αστυνομικών έξω από νηπιαγωγείο
21:22 «Έφυγε» από τη ζωή μόλις στα 37 του χρόνια ο Παναγιώτης Νικολούτσος ΦΩΤΟ
21:13 «Δεν φοβόμουν και θα πολεμήσω μέχρι τελευταία στιγμή για να αθωωθώ» ξεκάθαρος ο 21χρονος που αφέθηκε ελεύθερος
20:53 «Οκ βγάλε βίντεο που βγάζεις μόνο το πάνω», τα απειλητικά μηνύματα σε ανήλικες
20:49 Και επίσημα Συρμής στην Παναχαϊκή
20:41 Φρίκη στην Ινδία: Έθαψαν ζωντανό μωρό 20 ημερών!
20:29 «Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνος, δεν αποκλείεται να έβαλε μόνος τον κοριό», η οικογένεια του για τον Μαζωνάκη
20:19 Χανιά: Φωτιά στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
20:14 «Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα χάσει η Άγκυρα και θα καεί η Κωνσταντινούπολη» 
20:11 Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ δυνατό τεστ με τη Σαγκάη
20:00 Δημοσκόπηση MRB: ΝΔ 28,1%, ΠΑΣΟΚ 13,7% και Ελληνική Λύση 12%
19:49 Παύλος Φύσσας: Πλήθος κόσμου στην πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:42 Πάτρα: Επεισόδια μικρής έντασης και δακρυγόνα στην πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα ΒΙΝΤΕΟ
19:37 Σοκ, χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι τη γυναίκα του
19:30 Οπαδοί Παναχαϊκής: Η αλλαγή στον περιοριστικό όρο που βγάζει από την ταλαιπωρία τους «25»
19:27 19χρονη κατήγγειλε τους γονείς της, υποστήριξε ότι ο πατέρας της την απείλησε με κυνηγετικό όπλο και μαχαίρι!
19:21 Μία μητέρα απήγαγε τον 5χρονο γιο της και έκτοτε αγνοούνται!
19:14 Κάλεσμα της Περιφέρειας για συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD&DRINKS by Detrop
19:12 Θ. Καμπέρου στον Peloponnisos FM: «Η επιτυχία θέλει οργάνωση και πειθαρχία»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ