Θεσσαλονίκη – Δολοφονία 20χρονου: Νέο βίντεο ντοκουμέντο λίγα λεπτά μετά το φονικό

Στο υλικό που μετέδωσε η τηλεόραση της ΕΡΤ φαίνονται οι τρεις νεαροί να βγαίνουν από την οδό Παπαδημητρίου αμέσως μετά το περιστατικό.

16 Μαρ. 2026 8:38
Νέο βίντεο ντοκουμέντο από διαφορετική οπτική γωνία καταγράφει τις τελευταίες στιγμές του 20χρονου μετά την αιματηρή συμπλοκή στη Θεσσαλονίκη, βλέπει το φως της δημοσιότητας αποτυπώνοντας τη στιγμή που ο νεαρός καταρρέει στον δρόμο.

Πρώτοι περνούν δύο από τους φίλους του και λίγα μέτρα πίσω ακολουθεί ο 20χρονος που νωρίτερα είχε μαχαιρωθεί, ο οποίος εμφανίζεται να παραπατά. Στα τελευταία του βήματα προσπαθεί να κρατηθεί από έναν κάδο απορριμμάτων, χωρίς όμως να τα καταφέρει, και καταρρέει, πέφτοντας ανάσκελα, με το σώμα του μισό στον δρόμο και μισό στο πεζοδρόμιο.

Σύμφωνα με το βίντεο, τα δύο παιδιά αρχικά δεν φαίνεται να αντιλαμβάνονται ότι ο φίλος τους έχει τραυματιστεί σοβαρά. Ωστόσο, όταν στρίβουν στη γωνία και αντιλαμβάνονται ότι κάτι δεν πάει καλά, επιστρέφουν στο σημείο για να τον βοηθήσουν.

Ένας από τους φίλους του, βγάζει το κινητό του τηλέφωνο και ειδοποιεί το ΕΚΑΒ. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα σταματά για βοήθεια και ένας διανομέας που περνούσε τυχαία από το σημείο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:04 Δυτική Αχαΐα: Δράση από τα σχολεία κατά της σχολικής βίας – Το μήνυμα του Γρηγόρη Αλεξόπουλου
11:03 Πειραιάς: Μεθυσμένος οδηγός σκόρπισε τον τρόμο τα μεσάνυχτα – Καρφώθηκε σε 4 σταθμευμένα οχήματα
11:00 Πάτρα: Επιστήμονες, φορείς και επιχειρηματίες παρουσιάζουν σύγχρονες εφαρμογές και καλές πρακτικές στον αγροδιατροφικό κλάδο
11:00 «Μάτια» της ΕΥΠ στον «Ηνίοχο» – Αυξημένη επιτήρηση γύρω από Αραξο και Ανδραβίδα
10:55 Πάτρα: 24ωρη απεργία των ιδιοκτητών ταξί – «Χειρόφρενο» και στα σχολικά δρομολόγια
10:49 Κιμ Γιονγκ Ουν: Παρακολούθησε με την κόρη του δοκιμή πυραυλικών συστημάτων
10:48 Ο Παναγιώτης Μάργαρης έρχεται στην Πάτρα – Παρουσιάζει το νέο του μουσικό εγχείρημα «Μεσόγειος»
10:42 Λαμία: 27χρονη μητέρα τριών παιδιών σκοτώθηκε σε τροχαίο
10:39 Στενά του Ορμούζ: Χωρίς νέα επίθεση σε πλοίο για 72 ώρες, σε επιφυλακή οι ναυτικές δυνάμεις
10:35 Πότε καταβάλλεται το Δώρο Πάσχα 2026 – Τι ποσό δικαιούνται οι εργαζόμενοι
10:34 Δημογλίδου για τη δολοφονία στην Καλαμαριά: «Αναζητείται ακόμη 1 άτομο, δεν έχουμε ξεκάθαρα την αιτία της επίθεσης»
10:27 Όσκαρ 2026: Οι 5 εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί
10:16 Πάτρα: Την Κυριακή 22 Μαρτίου η αναπαράσταση της Ορκωμοσίας Αγωνιστών του 1821
10:05 «Ασπίδα της Αμερικής»: Ο Ισημερινός περνά σε νέα φάση πολέμου κατά των καρτέλ
10:05 Χρ. Παναγιωτόπουλος: Την Κρήτη μεταμορφώνουν οι μεγάλες επενδύσεις της ΤΕΡΝΑ
10:02 Θεσσαλονίκη: Συνέλαβαν 84χρονο που είχε καταδικαστεί σε ισόβια για 30 κιλά κάνναβης
9:57 Πάτρα: Την Πέμπτη η σύσκεψη για το τρένο – Πελετίδης «Να επικυρώσουμε τους σχεδιασμούς τους; Οχι, δεν πηγαίνουμε»
9:55 Τι έδειξαν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ – Ποιοι δεν είδαν τη μείωση 50%
9:47 Όσκαρ 2026: Η Κασσάνδρα Κουλουκουντής έγραψε ιστορία με το πρώτο βραβείο Κάστινγκ
9:42 Πάτρα: Την Παρασκευή η πρώτη ορκωμοσία νεοσυλλέκτων μετά από χρόνια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
