Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο 22χρονος που διώκεται για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας

Ελεύθερος, με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε ο 22χρονος που διώκεται για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας μέσω διαδικτύου και συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη.

Μετά την απολογία του είχε προκύψει διαφωνία ανάμεσα σε ανακρίτρια και εισαγγελέα, σχετικά με την προσωρινή του κράτηση, την οποία κλήθηκε να λύσει το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

Κινητοποίηση από φορέα στις ΗΠΑ

Με βούλευμα που εξέδωσε αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και της απαγόρευσης προσέγγισης και επικοινωνίας με ανήλικα. Υπενθυμίζεται ότι η διαφωνία που έλυσε το Δικαστικό Συμβούλιο προέκυψε καθώς η ανακρίτρια είχε την άποψη ότι ο 22χρονος θα πρέπει να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ ο εισαγγελέας ότι θα πρέπει να προφυλακιστεί.

Η υπόθεση έφτασε στη δικαιοσύνη το 2024, όταν φορέας που εδρεύει στις ΗΠΑ και ασχολείται με την προστασία ανηλίκων από σεξουαλική εκμετάλλευση ενημέρωσε τις ελληνικές αρχές για χρήστη του διαδικτύου στην ελληνική επικράτεια που κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας. Άμεσα ξεκίνησε έρευνα από τους έμπειρους αστυνομικούς της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. και έτσι έφτασαν στα ίχνη του 22χρονου κατηγορούμενου που ζει στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο νεαρός φέρεται να απέκτησε και να κατείχε 83 αρχεία στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή και στο κινητό του τηλέφωνο, τα οποία περιείχαν φωτογραφίες και βίντεο με ανήλικα κάτω των 12 ετών.

Το διέγραψε άμεσα

Ο ίδιος, στην απολογία του, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι οι επίμαχες φωτογραφίες και τα βίντεο αποθηκεύτηκαν εν αγνοία του στις συσκευές που χρησιμοποιούσε, όταν ήταν 18 ετών. Υποστήριξε ότι κατέβαζε αρχεία πορνογραφικού περιεχομένου με ενήλικα άτομα από διάφορους συνδέσμους που του έστειλαν χρήστες του διαδικτύου, τους οποίους δεν γνώριζε. Μάλιστα, φέρεται να είπε ότι, όταν αντιλήφθηκε το επίμαχο υλικό, προχώρησε άμεσα στη διαγραφή του.

Σε δήλωσή του στο protothema.gr, ο συνήγορος υπεράσπισης του 22χρονου, Γιώργος Τζήκας, ανέφερε τα εξής:

Το συμβούλιο πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης ήρε της ανακύψασα διαφωνίας εισαγγελέα – ανακρίτριας υπέρ της δεύτερης. Η απόφαση είναι απόλυτα ορθή νομικά, μιας και με βάση το αποδεικτικό υλικό δεν μπορούσε αιτιολογημένα να επιβληθεί προσωρινή κράτηση.

