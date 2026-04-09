Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος υπό όρους ο 17χρονος Αιγύπτιος που κατήγγειλε η 14χρονη για βιασμό

09 Απρ. 2026 20:12
Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 17χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη για βιασμό ενός 14χρονου κοριτσιού στη Θεσσαλονίκη.

Μετά τις εξηγήσεις που έδωσε ο 17χρονος, εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν να αφεθεί ελεύθερος υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και απαγόρευση προσέγγισης και επικοινωνίας με την καταγγέλλουσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι όλα έγιναν με τη συναίνεση της ανήλικης ενώ φέρεται να ισχυρίστηκε ότι εκείνη του ζήτησε να συνευρεθούν ερωτικά. Μάλιστα, όπως φέρεται να είπε, στο σπίτι εκείνη την ώρα βρισκόταν και ο πατριός της.

Υπενθυμίζεται ότι η ανήλικη κατήγγειλε ότι όλα έγιναν τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης όταν ο 17χρονος που φιλοξενούνταν στο σπίτι που διαμένει με τον πατριό της, προέβη σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη θέλησή της και την κακοποίησε σεξουαλικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 14χρονη ημεδαπή είχε γνωρίσει τον κατηγορούμενο λίγες ημέρες νωρίτερα σε παραλία της Περαίας και προσφέρθηκε να τον φιλοξενήσει στο σπίτι της.

Μετά την καταγγελία της ανήλικης, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 17χρονου και σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανήλικους.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:52 Μουστάφα Φαλ: Επέστρεψε μετά από σχεδόν ένα χρόνο σε επίσημο παιχνίδι ΒΙΝΤΕΟ
20:44 Πάτρα – Ρίο: Όταν η «ανάπλαση» συγκρούεται με την καθημερινή νοοτροπία
20:36 Έξοδος Πάσχα: Πάνω από 20.000 επιβάτες φεύγουν ακτοπλοϊκώς από την Αττική
20:28 Μαγειρίτσα: Το απόλυτο πιάτο της Ανάστασης – Μυστικά και συνταγές για όλα τα γούστα
20:20 Αραγτσί και Λαβρόφ συζήτησαν για την εκεχειρία και την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ
20:16 Σπουδαία εμφάνιση για τις γυναίκες της ΝΕΠ και ισοπαλία με Πανιώνιο
20:12 Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος υπό όρους ο 17χρονος Αιγύπτιος που κατήγγειλε η 14χρονη για βιασμό
20:04 Πάτρα: Δεν συζήτησαν στο δημοτικό συμβούλιο για τα τέλη των φοιτητών γιατί «έτσι ήθελαν»
19:56 Λαζαρίδης: Το ΠΑΣΟΚ λειτουργεί ως ουρά του Πολάκη και του Κασσελάκη
19:52 Στον τελικό του Παγκοσμίου η Αθανασία Μεσίρη
19:48 Ουαί υμίν Φαρισαίοι υποκριτές
19:40 Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος: «Η Ανάσταση είναι φως, ελπίδα και ζωή»
19:32 Τα ζώδια που βάζουν τη λογική πάνω από το συναίσθημα
19:24 Η Εθνική πόλο λύγισε στο φινάλε από την Ιταλία
19:16 «Spark-Down»: Πανελλαδική επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. κατά των κροτίδων – Δεκάδες συλλήψεις και χιλιάδες κατασχέσεις
19:08 Χαλκίδα: Τους έπιασαν με ναρκωτικά και αρχαίο κίονα
19:00 Πάτρα: Το «μπρα ντε φερ» της ΕΛΑΣ με τον 32χρονο Αλβανό
18:50 Μερτς: Δεν θέλω ο πόλεμος να διχάσει το ΝΑΤΟ
18:41 Φωτιά στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο του Ρίο: Ζημιές στην οροφή, σώθηκε η αγωνιστική πίστα
18:33 Τι ώρα και σε ποιο κανάλι δείχνει το μεγάλο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
