Θεσσαλονίκη: Εννέα προσαγωγές μετά από επίθεση με μολότοφ σε περιπολικό κοντά στο Τουρκικό Προξενείο

Σε εννέα προσαγωγές προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία έπειτα από εμπρηστική επίθεση με μολότοφ κατά περιπολικού της Άμεσης Δράσης, η οποία σημειώθηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Επίθεση με μολότοφ σε περιπολικό στη Θεσσαλονίκη ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 2:20, όταν ομάδα περίπου δέκα ατόμων επιτέθηκε με ισάριθμες μολότοφ σε περιπολικό που ήταν σταθμευμένο σε δρόμο πίσω από το Τουρκικό Προξενείο. Τη στιγμή της επίθεσης, μέσα στο όχημα βρισκόταν ένας αστυνομικός.

Από τη ρίψη των αυτοσχέδιων εμπρηστικών μηχανισμών προκλήθηκαν φθορές περιορισμένης έκτασης στον προφυλακτήρα του περιπολικού, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Μετά το περιστατικό, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στην ευρύτερη περιοχή και πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες, προχωρώντας σε εννέα προσαγωγές. Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δεν προέκυψαν επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος των προσαχθέντων και όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι.

