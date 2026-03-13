Θεσσαλονίκη: Ένοχη η μητέρα που κούρεψε και χτύπησε τη 16χρονη κόρη της

Ένοχη κρίθηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης η 33χρονη μητέρα που είχε παραπεμφθεί στο Αυτόφωρο έπειτα από καταγγελία ότι κούρεψε και χτύπησε τη 16χρονη κόρη της, στον Εύοσμο. Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 22 μηνών, η οποία μετατράπηκε σε χρηματική προς 10 ευρώ ημερησίως.

Η κατηγορούμενη κρίθηκε ένοχη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλή και παράνομη βία, κατ’ εξακολούθηση. Για επιμέρους πράξεις της ίδιας υπόθεσης καταδικάστηκε και ο 19χρονος γιος της, αδελφός της ανήλικης, στον οποίο επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 15 μηνών, επίσης μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα.

Στην απολογία της, η 33χρονη υποστήριξε ότι αναζητούσε επί ώρες την κόρη της και τελικά ενημερώθηκε ότι βρισκόταν στο σπίτι του φίλου της. Όπως ανέφερε, όταν η 16χρονη επέστρεψε τα ξημερώματα, τη χτύπησε «πάνω στην ταραχή της».

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία στις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με τα αρχικά ρεπορτάζ, η 16χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου εξετάστηκε ιατροδικαστικά, ενώ τέθηκε και σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης. Η προανάκριση είχε ανατεθεί στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονη αίσθηση από την πρώτη στιγμή, καθώς, σύμφωνα με τη δικογραφία, η ανήλικη φέρεται να δέχθηκε τόσο σωματική βία όσο και εξαναγκασμό, με αφορμή οικογενειακό καβγά.

