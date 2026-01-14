Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία σε ενεχυροδανειστήριο με πυροβολισμό

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (14 Ιανουαρίου) σε ενεχυροδανειστήριο στην ανατολική Θεσσαλονίκη, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άτομα εισέβαλαν στην επιχείρηση που βρίσκεται στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας. Κατά τη διάρκεια της ληστείας, ο ένας από τους δράστες φέρεται να πυροβόλησε κατά λάθος, τη στιγμή που έσκυβε για να συλλέξει αντικείμενα από τον χώρο.

Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό ύψους περίπου 30.000 ευρώ και στη συνέχεια διέφυγαν με αυτοκίνητο, κατευθυνόμενοι προς άγνωστη κατεύθυνση.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές συλλέγουν και εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή διαφυγής τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



