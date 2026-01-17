Θεσσαλονίκη: Ένταση και συλλήψεις έξω από το Ολύμπιον πριν την παρουσίαση του βιβλίου Τσίπρα

Ένταση σημειώθηκε πριν από την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, με μικρή ομάδα ατόμων να προκαλεί επεισόδιο έξω από τον χώρο της εκδήλωσης.

Θεσσαλονίκη: Ένταση και συλλήψεις έξω από το Ολύμπιον πριν την παρουσίαση του βιβλίου Τσίπρα
17 Ιαν. 2026 14:36
Pelop News

Στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζει σήμερα το βιβλίο του με τίτλο «Ιθάκη» ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ωστόσο η εκδήλωση ξεκίνησε με ένταση έξω από τον χώρο διεξαγωγής της.

Λίγο πριν από την έναρξη της παρουσίασης, έξω από το Ολύμπιον, ομάδα έξι ατόμων προσέγγισε τον χώρο, παρά το γεγονός ότι από την Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης είχε εκδοθεί οδηγία απαγόρευσης συγκεντρώσεων.

Τα άτομα πέταξαν τρικάκια με το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, στα οποία αναγραφόταν η λέξη «ανεπιθύμητος», ενώ παράλληλα τον κατηγορούσαν ότι «πρόδωσε τη Μακεδονία».

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο απομόνωσαν άμεσα τα έξι άτομα. Αρχικά πραγματοποιήθηκαν προσαγωγές, οι οποίες στη συνέχεια μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε κανονικά, υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:48 Πωλείται για 6,3 εκατ. δολάρια το σπίτι που βρέθηκε νεκρός ο Τζιν Χάκμαν και η σύζυγός του, ΒΙΝΤΕΟ
16:36 Ντόναλντ Τραμπ: Κάλεσε τον Ερντογάν να γίνει ιδρυτικό μέλος του «Συμβουλίου Ειρήνης για την Γάζα»
16:24 «Υankees go home! Κάτω τα χέρια από τη Γροιλανδία», χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους της Δανίας, ΒΙΝΤΕΟ
16:12 ΑΕ Γλαύκου Έσπερου-Έσπερος Καλλιθέας: Ο διπλός λόγος για να πάτε στο γήπεδο
16:00 Αλέξης Τσίπρας από Θεσσαλονίκη: «Το ταξίδι ξανάρχισε» – Σήμα επανεκκίνησης και κάλεσμα στον προοδευτικό κόσμο
15:48 Κωνσταντινούπολη: 15χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα 17χρονο έξω από καφετέρια – «Δεν είναι παιδιά, είναι εγκληματίες» λέει η μητέρα
15:36 Λονδίνο: Σοβαρά επεισόδια έξω από την πρεσβεία του Ιράν – 14 συλλήψεις και τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ
15:24 Πενσιλβάνια: 11χρονος κατηγορείται ότι σκότωσε τον πατέρα του επειδή του πήρε το Nintendo Switch
15:22 Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψε ο Σύλλογος Αρκάδων Πάτρας με την ΜΕΡΙΜΝΑ
15:12 Η χώρα μπαίνει σε χειμωνιάτικη δοκιμασία – Κρύο, άνεμοι και χιόνια στο προσκήνιο, τι λένε μετεωρολόγοι
15:00 Πάτρα: Κλειστά καταστήματα μετατρέπονται σε φοιτητικές κατοικίες – Η «Golden Visa» δίνει νέα ζωή σε ακίνητα
14:59 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Παραδόθηκε το Λάβαρο – Η πόλη μπήκε επίσημα σε καρναβαλικούς ρυθμούς
14:48 ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας: Αιχμές της Μαριάνας Σταματιάδου για αποκλεισμούς και αποφάσεις χωρίς Διοικητικό Συμβούλιο
14:36 Θεσσαλονίκη: Ένταση και συλλήψεις έξω από το Ολύμπιον πριν την παρουσίαση του βιβλίου Τσίπρα
14:24 Ηράκλειο Κρήτης: Ζωντανός αλλά εξαντλημένος εντοπίστηκε ο 70χρονος με Silver Alert
14:19 Ηράκλειο: Με μαντολίνα και λαούτα το τελευταίο «αντίο» στον Γιάννη Ξυλούρη (Ψαρογιάννη) ΦΩΤΟ
14:12 Ιράν: Ο Χαμενεΐ δείχνει Τραμπ για το αίμα των διαδηλώσεων – Πάνω από 3.000 νεκροί
14:00 Μητσοτάκης από το Μαρούσι: «Πρόσω ολοταχώς στις μεταρρυθμίσεις» – Στόχος νέα νίκη την άνοιξη του 2027
13:36 Μαρία Σάκκαρη: Το καλοκαίρι του 2027 ο γάμος με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη – «Με ωθεί να συνεχίσω τα όνειρά μου»
13:24 Πέθανε ο Νίκος Στασινόπουλος – Η σιωπηλή δύναμη πίσω από τη Βιοχάλκο και ένα κεφάλαιο της ελληνικής βιομηχανίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17-18/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ