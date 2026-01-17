Θεσσαλονίκη: Ένταση και συλλήψεις έξω από το Ολύμπιον πριν την παρουσίαση του βιβλίου Τσίπρα

Στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζει σήμερα το βιβλίο του με τίτλο «Ιθάκη» ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ωστόσο η εκδήλωση ξεκίνησε με ένταση έξω από τον χώρο διεξαγωγής της.

Λίγο πριν από την έναρξη της παρουσίασης, έξω από το Ολύμπιον, ομάδα έξι ατόμων προσέγγισε τον χώρο, παρά το γεγονός ότι από την Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης είχε εκδοθεί οδηγία απαγόρευσης συγκεντρώσεων.

Τα άτομα πέταξαν τρικάκια με το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, στα οποία αναγραφόταν η λέξη «ανεπιθύμητος», ενώ παράλληλα τον κατηγορούσαν ότι «πρόδωσε τη Μακεδονία».

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο απομόνωσαν άμεσα τα έξι άτομα. Αρχικά πραγματοποιήθηκαν προσαγωγές, οι οποίες στη συνέχεια μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε κανονικά, υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



