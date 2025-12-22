Θεσσαλονίκη: Επίθεση σε 13χρονο κατά αγώνα βόλεϊ για ένα... τύμπανο

Αδιανόητο επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 21 Δεκεμβρίου 2025 στο Κονταξοπούλειο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια αγώνα βόλεϊ μεταξύ ΔΑΣΩ και Κεραυνός Αγίου Παύλου.

Δύο άνδρες, ηλικίας 52 και 56 ετών, επιτέθηκαν με γροθιές σε 13χρονο θεατή εντός του γηπέδου, επειδή ο θόρυβος από τύμπανο που χτυπούσε ο ανήλικος τους ενοχλούσε.

Αστυνομικοί συνέλαβαν αρχικά τον 52χρονο στην περιοχή του Ωραιοκάστρου και, λίγες ώρες αργότερα, τον 56χρονο στις Συκιές. Οι συλλήψεις έγιναν από δυνάμεις του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας και της Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

