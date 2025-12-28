Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Κάτω Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου επί της οδού Επταλόφου, περίπου στις 19:30 και λίγη ώρα μετά τέθηκε υπό έλεγχο. Η πυροσβεστική απεγκλώβισε δύο άτομα από το διαμέρισμα, έναν άνδρα και μία γυναίκα καθώς και δύο ενήλικες και τρία ανήλικα που βρίσκονταν στον επάνω όροφο της πολυκατοικίας.

Ξεκίνησα να πάρω τη σύζυγό μου και στο δρόμο με πήρε και μου λέει “πήρε φωτιά το από κάτω διαμέρισμα, έλα γρήγορα”. Ήταν στο σπίτι με τα τρίδυμα εγγόνια μου και τη μητέρα τους. Ευτυχώς πήγαν στο πίσω δωμάτιο που δεν είχε καπνούς, είπε σε δηλώσεις του ο παππούς των ανήλικων.

Όλοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Στο σημείο έσπευσαν 26 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ένα βραχιονοφόρο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



