Θεσσαλονίκη: Καταδίωξη 26χρονου στον Εύοσμο κατέληξε σε τροχαίο – Συνελήφθη μετά από αντίσταση

Σκηνές καταδίωξης εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όταν 26χρονος επιχείρησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο. Η προσπάθειά του κατέληξε σε τροχαίο και σύλληψη.

Θεσσαλονίκη: Καταδίωξη 26χρονου στον Εύοσμο κατέληξε σε τροχαίο – Συνελήφθη μετά από αντίσταση
28 Φεβ. 2026 12:12
Pelop News

Καταδίωξη που εξελίχθηκε σε τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στον Εύοσμος της Θεσσαλονίκη, όταν 26χρονος οδηγός μοτοσικλέτας προσπάθησε να διαφύγει ελέγχου της αστυνομίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς για να αποφύγει τον έλεγχο. Κατά την προσπάθειά του να απομακρυνθεί, έχασε τον έλεγχο της μηχανής και προσέκρουσε σε επιβατικό αυτοκίνητο, προκαλώντας τροχαίο ατύχημα.

Κατά τη σύλληψή του φέρεται να αντιστάθηκε, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό. Από τον έλεγχο που ακολούθησε προέκυψε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για κλοπές.

Ο 26χρονος συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και για την εκκρεμή καταδικαστική απόφαση. Λόγω αδιαθεσίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

