Θεσσαλονίκη: Καταδίωξη στην Πολίχνη με 24χρονο που πάτησε γκάζι, εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και έτρεξε να ξεφύγει

Ένας 24χρονος συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, ύστερα από επεισόδιο επικίνδυνης οδήγησης και άρνησης συμμόρφωσης σε σήμα ελέγχου της αστυνομίας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο νεαρός οδηγούσε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του όταν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο στην περιοχή της Πολίχνης. Εκείνος, όμως, δεν υπάκουσε, πάτησε γκάζι και επιχείρησε να απομακρυνθεί, αναπτύσσοντας ταχύτητα.

Κατά την προσπάθειά του να διαφύγει, προχώρησε σε επικίνδυνους ελιγμούς και παραβίασε διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια στην περιοχή. Το περιστατικό εξελίχθηκε σε καταδίωξη, με τους αστυνομικούς να παρακολουθούν την πορεία του οχήματος.

Λίγη ώρα αργότερα, ο 24χρονος εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του και προσπάθησε να διαφύγει πεζός, επιδιώκοντας να αποφύγει τη σύλληψη. Οι αστυνομικοί, ωστόσο, κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον ακινητοποιήσουν.

Από τον έλεγχο που ακολούθησε προέκυψε ότι ο νεαρός στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης. Σε βάρος του σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία, ενώ η υπόθεση ακολουθεί πλέον τη δικαστική οδό.

