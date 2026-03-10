Θεσσαλονίκη: Καταγγελίες για bullying μετά τον θάνατο καθηγήτριας – «Της πετούσαν βιβλία στην τάξη»

Έντονο προβληματισμό προκαλούν οι καταγγελίες που ακολούθησαν τον θάνατο της καθηγήτριας Αγγλικών Σοφίας Χρηστίδου στη Θεσσαλονίκη, καθώς φίλοι και συνάδελφοί της κάνουν λόγο για περιστατικά bullying που φέρεται να δεχόταν στο σχολείο. Την ίδια στιγμή, ο σύντροφός της προαναγγέλλει νομικές κινήσεις, ενώ ο Σύλλογος Γονέων του σχολείου ζητά να σταματήσει η διασπορά ατεκμηρίωτων ισχυρισμών.

Καταγγελίες για bullying στο σχολείο

Σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων και συναδέλφων της εκπαιδευτικού, η καθηγήτρια φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα στο σχολικό περιβάλλον.

Όπως ανέφερε φίλος της στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», η Σοφία Χρηστίδου δεχόταν πιέσεις από μαθητές μέσα στην τάξη.

«Της πετούσαν βιβλία, έκαναν κραυγές μέσα στο μάθημα και έβαζαν θρανία μπροστά στην πόρτα για να μην μπορεί να βγει», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι η εκπαιδευτικός βρισκόταν σε δύσκολη κατάσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Φίλη της εκπαιδευτικού ανέφερε ότι τέτοια περιστατικά δεν αποτελούν μεμονωμένο φαινόμενο, τονίζοντας πως χρειάζεται συνολική μέριμνα ώστε παρόμοιες περιπτώσεις να μην επαναληφθούν.





«Σεβαστείτε το πένθος μας», λέει ο σύντροφός της

Ο σύντροφος της εκπαιδευτικού, μιλώντας στο MEGA, ζήτησε να υπάρξει σεβασμός στην οικογένεια και στους οικείους της.

«Σεβαστείτε το απέραντο και απρόσμενο πένθος μας», δήλωσε, περιγράφοντας τη Σοφία Χρηστίδου ως έναν άνθρωπο με ήθος και αρχές.

Παράλληλα ανέφερε ότι η οικογένεια προτίθεται να κινηθεί νομικά, σημειώνοντας ότι περισσότερα θα ειπωθούν σε δεύτερο χρόνο.





Η απάντηση του Συλλόγου Γονέων

Στην υπόθεση παρενέβη και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, ο οποίος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο της εκπαιδευτικού.

Ωστόσο, στην ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι τις τελευταίες ημέρες διακινούνται δημόσια ισχυρισμοί που αποδίδουν ευθύνες σε μαθητές και μέλη της σχολικής κοινότητας χωρίς αποδείξεις.

Ο Σύλλογος τονίζει ότι η διερεύνηση της υπόθεσης και η απόδοση ευθυνών πρέπει να γίνει μόνο μέσα από τις αρμόδιες θεσμικές διαδικασίες και όχι μέσω δημόσιων κατηγοριών.

Μάλιστα προειδοποιεί ότι σε περίπτωση συνέχισης ατεκμηρίωτων και συκοφαντικών ισχυρισμών θα εξεταστεί η άσκηση νομικών ενεργειών.

Παρέμβαση της ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης

Τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια της εκπαιδευτικού εξέφρασε και η Γ΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης.

Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι ο πρόωρος θάνατος της συναδέλφου έχει συγκλονίσει την εκπαιδευτική κοινότητα και έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό για το κλίμα που επικρατεί στο σύγχρονο σχολικό περιβάλλον.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ σημειώνει ότι θα προχωρήσει σε αναλυτική ανακοίνωση για το θέμα, αφού εξετάσει όλες τις διαστάσεις της υπόθεσης.

Η επιστημονική της πορεία

Η Σοφία Χρηστίδου υπήρξε διδάκτωρ Μεταφρασεολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και κάτοχος τριών μεταπτυχιακών τίτλων στους τομείς της μεταφρασεολογίας, της εκπαιδευτικής διοίκησης και της γενικής διοίκησης.

Κατά τη διάρκεια της πορείας της δίδαξε την αγγλική γλώσσα σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, ενώ είχε συμμετάσχει σε ερευνητικές και διδακτικές δραστηριότητες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας.

Η επιστημονική της δραστηριότητα περιλάμβανε δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά, καθώς και συγγραφικό έργο στους τομείς της γλωσσολογίας και της μεταφρασεολογίας.

