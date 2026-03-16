Θεσσαλονίκη: Μήνυμα από τον δικηγόρο της οικογένειας του 20χρονου Κλεομένη – «Η δολοφονία δεν θα μείνει ατιμώρητη»

Παρέμβαση για την υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά έκανε ο πληρεξούσιος δικηγόρος της οικογένειάς του, Νικόλαος Αλεξανδρής, αναλαμβάνοντας επισήμως την εκπροσώπησή της και δίνοντας το στίγμα των επόμενων κινήσεων. Όπως υπογραμμίζει, η υπόθεση δεν πρόκειται να κλείσει σιωπηλά, ενώ ξεκαθαρίζει ότι στόχος είναι να αποδοθούν πλήρως οι ευθύνες.

Στην ανακοίνωσή του, ο δικηγόρος στέκεται στη βαρύτητα της υπόθεσης, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια άγρια δολοφονία με στοχευμένα χτυπήματα σε καίρια σημεία του σώματος του 20χρονου. Κάνει λόγο για μια τραγική απώλεια που έχει βυθίσει την οικογένεια στο πένθος και σημειώνει ότι το αίτημα για δικαίωση είναι πλέον κεντρικό για τους οικείους του θύματος.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στη δημόσια στάση που, όπως αναφέρει, οφείλει να κρατήσει η κοινωνία απέναντι στην υπόθεση. Προειδοποιεί, μάλιστα, ότι οποιαδήποτε απόπειρα σπίλωσης, προσβολής ή συκοφάντησης του Κλεομένη θα αντιμετωπιστεί νομικά, με όλες τις προβλεπόμενες συνέπειες.

Παράλληλα, προαναγγέλλει ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα κατατεθούν στην αρμόδια ανακρίτρια νέα στοιχεία, τα οποία -σύμφωνα με τον ίδιο- αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως όχι μόνο στις συνθήκες της δολοφονίας, αλλά και στον ρόλο συγκεκριμένων προσώπων στη Θεσσαλονίκη. Στο ίδιο πλαίσιο, επιμένει ότι η δολοφονία του 20χρονου δεν θα μείνει ατιμώρητη.

Κλείνοντας, ο Νικόλαος Αλεξανδρής αναφέρεται και στη συνολική στάση της κοινωνίας απέναντι σε τέτοιες υποθέσεις, υπογραμμίζοντας ότι η καταδίκη μιας τόσο βίαιης πράξης πρέπει να είναι καθολική και χωρίς εξαιρέσεις, ανεξάρτητα από την ταυτότητα του θύματος.

