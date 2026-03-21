Θεσσαλονίκη: Μόνο του σε δρόμο βρέθηκε παιδί 2,5 ετών – Συνελήφθη η μητέρα
Στη σύλληψη μιας 31χρονης προχώρησαν οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη, όταν το μικρό παιδί της εντοπίστηκε να κινείται ασυνόδευτο σε συνοικιακό δρόμο, σε απόσταση από το σπίτι του. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Μια 31χρονη γυναίκα συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από περιστατικό που σήμανε κινητοποίηση των Αρχών, όταν το παιδί της, ηλικίας μόλις 2,5 ετών, βρέθηκε μόνο του σε δρόμο της περιοχής.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η γυναίκα βρισκόταν μέσα στο σπίτι της, όταν το ανήλικο παιδί ξέφυγε από την προσοχή της και απομακρύνθηκε, καταλήγοντας να περιφέρεται χωρίς συνοδεία σε συνοικιακό δρόμο, αρκετά μακριά από την οικία.
Το μικρό παιδί εντόπισε περαστικός, ο οποίος αντιλήφθηκε ότι βρισκόταν μόνο του και ειδοποίησε τις Αρχές.
Σε βάρος της 31χρονης, η οποία είναι αλλοδαπή, σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
