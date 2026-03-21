Θεσσαλονίκη: Μόνο του σε δρόμο βρέθηκε παιδί 2,5 ετών – Συνελήφθη η μητέρα

Μια 31χρονη γυναίκα συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από περιστατικό που σήμανε κινητοποίηση των Αρχών, όταν το παιδί της, ηλικίας μόλις 2,5 ετών, βρέθηκε μόνο του σε δρόμο της περιοχής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η γυναίκα βρισκόταν μέσα στο σπίτι της, όταν το ανήλικο παιδί ξέφυγε από την προσοχή της και απομακρύνθηκε, καταλήγοντας να περιφέρεται χωρίς συνοδεία σε συνοικιακό δρόμο, αρκετά μακριά από την οικία.

Το μικρό παιδί εντόπισε περαστικός, ο οποίος αντιλήφθηκε ότι βρισκόταν μόνο του και ειδοποίησε τις Αρχές.

Σε βάρος της 31χρονης, η οποία είναι αλλοδαπή, σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



