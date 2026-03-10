Θεσσαλονίκη: «Μου πετούσαν μπουκάλια και βιβλία στην τάξη» – Τι κατήγγελλε η καθηγήτρια πριν από το εγκεφαλικό

Σοβαρά περιστατικά επιθετικής συμπεριφοράς μαθητών μέσα στην τάξη περιέγραφε σε αναφορά της προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η καθηγήτρια Αγγλικών του 3ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, η οποία έφυγε από τη ζωή έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η αναφορά φέρεται να είχε σταλεί στις 6 Φεβρουαρίου και περιλάμβανε λεπτομερείς περιγραφές περιστατικών που –όπως υποστήριζε– δυσκόλευαν σοβαρά τη διεξαγωγή του μαθήματος και δημιουργούσαν επικίνδυνο κλίμα μέσα στην αίθουσα.

«Μου πέταξαν μπουκάλι με σοκολατούχο γάλα»

Στο έγγραφο η εκπαιδευτικός ανέφερε μεταξύ άλλων ότι μαθήτρια τής πέταξε πλαστικό μπουκάλι με σοκολατούχο γάλα την ώρα που δίδασκε.

«Ενώ βρισκόμουν στην έδρα και δίδασκα, η μαθήτρια μου εκσφενδόνισε πλαστικό μπουκάλι γεμάτο με σοκολατούχο γάλα, το οποίο ήταν ανοικτό, με αποτέλεσμα να περιλουστούν τα ρούχα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως περιέγραφε, κατά τη διάρκεια της ίδιας διδακτικής ώρας δέχθηκε επανειλημμένα χαρτιά, ενώ στο τέλος της ώρας πετάχτηκε προς το μέρος της και ένα μπουκάλι με νερό που άνοιξε στο πάτωμα.

Η ίδια σημείωνε ότι σε προηγούμενα περιστατικά της είχαν εκσφενδονίσει στην πλάτη γεμάτο μπουκάλι νερού αλλά και βαρύ βιβλίο εκμάθησης Γερμανικών.

«Έκαναν φασαρία, έσερναν θρανία και με έβριζαν»

Η καθηγήτρια περιέγραφε επίσης συμπεριφορές μαθητών που –όπως έλεγε– δημιουργούσαν συνεχή αναστάτωση στην τάξη.

Σε ένα περιστατικό ανέφερε ότι μαθήτρια «έκανε επίδειξη των οπισθίων της στην τάξη», δηλώνοντας ότι με αυτό τον τρόπο έδειχνε πως δεν υπολογίζει κανέναν.

Σε άλλη περίπτωση, μαθητής φέρεται να έσερνε τα θρανία και να χτυπούσε τις καρέκλες στο πάτωμα, ενώ –όπως κατήγγειλε– τη φέρεται να την έβριζε και να την απειλούσε ότι θα την καταγγείλει στη μητέρα του και στη διεύθυνση.

Σύμφωνα με την ίδια, η κατάσταση στην τάξη ήταν τέτοια που καθηγητής από διπλανή αίθουσα μπήκε δύο φορές μέσα για να δει τι συμβαίνει λόγω της φασαρίας.

«Μου έλεγαν να φύγω από το σχολείο»

Στην αναφορά της η εκπαιδευτικός υποστήριζε ότι η συμπεριφορά ορισμένων μαθητών είχε ως στόχο την απομάκρυνσή της από το σχολείο.

«Η συμπεριφορά τους είναι εξαιρετικά επιθετική απέναντί μου, με σαφή στόχο την απομάκρυνσή μου από το σχολείο, όπως έχουν εκφράσει ακόμη και κατά πρόσωπο με τη φράση “Γιατί δεν φεύγεις από εδώ;”», ανέφερε.

Παράλληλα ζητούσε την άμεση λήψη μέτρων, όπως ενίσχυση της ασφάλειας στο σχολείο και παρουσία ψυχολόγων για τη διαχείριση περιστατικών βίας και εκφοβισμού.

Η έρευνα για τον θάνατό της

Η καθηγήτρια νοσηλευόταν από την Κυριακή 1 Μαρτίου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παπαγεωργίου έπειτα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο και πέθανε το Σάββατο 7 Μαρτίου.

Μετά τον θάνατό της άνοιξε έντονη δημόσια συζήτηση σχετικά με τις συνθήκες που αντιμετώπιζε στο σχολικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με καταθέσεις γονέων, εκπαιδευτικών και προσώπων από το περιβάλλον της.

Παράλληλα εξετάζεται και το ιατρικό ιστορικό της εκπαιδευτικού, καθώς φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και να είχε υποστεί και στο παρελθόν εγκεφαλικά επεισόδια.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι προς το παρόν δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για ενδεχόμενη σύνδεση του θανάτου της με τις συνθήκες που φέρεται να αντιμετώπιζε στο σχολείο, ενώ αναμένονται τόσο τα αποτελέσματα της έρευνας όσο και το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



