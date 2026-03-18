Θεσσαλονίκη: Ο «Vector» αποκάλυψε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών – Συνελήφθη 39χρονος

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένας 39χρονος στην ανατολική Θεσσαλονίκη, μετά από επιχείρηση για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Καθοριστική αποδείχθηκε η συμβολή του αστυνομικού σκύλου «Vector», καθώς στο σπίτι του συλληφθέντα εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες κάνναβης και ηρωίνης.

18 Μαρ. 2026 14:38
Pelop News

Στη σύλληψη ενός 39χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην ανατολική Θεσσαλονίκη, έπειτα από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο έρευνας για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε στην οικία του, με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου «Vector», οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών, αλλά και αντικείμενα που σχετίζονται με τη διακίνηση.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν 11 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, 2 κιλά ηρωίνης και 1 κιλό κατεργασμένης κάνναβης. Παράλληλα, κατασχέθηκαν δύο ζυγαριές ακριβείας και κινητά τηλέφωνα, στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, οι οποίοι έφτασαν στα ίχνη του 39χρονου και οργάνωσαν την επιχείρηση.

Ο συλληφθείς, αλβανικής καταγωγής, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης και στη συνέχεια παραπέμφθηκε να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:56 Αγγελική Ηλιάδη: «Η μία σφαίρα με βρήκε στο στόμα και η άλλη στο πόδι» – Η μέρα που δολοφονήθηκε ο Μπάμπης Λαζαρίδης
15:48 Αραγτσί: «Δεν αλλάζει η στάση της Τεχεράνης για τα πυρηνικά»
15:40 Ζαχαράκη: Τα σχολεία μας δεν είναι ζούγκλα
15:32  Όμιλος ΔΕΗ: Νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση βιωσιμότητας από την S&P Global
15:24 Ίδρυση της Anthestos Pharmaceuticals – Ο νέος τεχνοβλαστός του Πανεπιστημίου Πατρών
15:16 Σύγχρονα αξεσουάρ αυτοκινήτου: τεχνολογία που κάνει την οδήγηση πιο ασφαλή και άνετη
15:08 Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον ΠΑ.Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.: Το ενεργειακό κόστος στις άμεσες προτεραιότητες για τις επιχειρήσεις των Βιομηχανικών Πάρκων
15:03 Ισραηλινό πλήγμα σε εγκατάσταση φυσικού αερίου στο Ιράν – Το χτύπημα είχε την έγκριση του Τραμπ
15:00 Διέρρευσαν αναφορές για τα έργα υποδομής στην Ανδραβίδα που προκαλούν αίσθηση
14:50 Κάλυμνος: Έφυγε στα 108 της η «κυρά» Ρηνιώ, η γυναίκα-σύμβολο του νησιού
14:46 Συλλήψεις σε Πάτρα, Αμαλιάδα και Αγρίνιο για παράνομο εμπόριο, τροχαίο και κλοπή
14:44 Πλεύρης από τα Διαβατά: Προετοιμασία για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης με έμφαση σε επιστροφές και άσυλο
14:41 Αναμενομένη ήττα στη Γλυφάδα για τον «λειψό» ΝΟΠ
14:38 Θεσσαλονίκη: Ο «Vector» αποκάλυψε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών – Συνελήφθη 39χρονος
14:33 Σύλληψη για διακεκριμένες κλοπές στην Αμαλιάδα – Εξιχνιάστηκαν επτά υποθέσεις
14:28 Ποια λειτουργία σταματάει στο Instagram από τον Μάιο
14:26 Κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων στην Κρήτη: Στον εισαγγελέα οι 21 συλληφθέντες – Ο «εγκέφαλος», η βιτρίνα και τα 5 εκατ. ευρώ
14:18 Ζαχαράκη για τα σχολεία: «Δεν είναι ζούγκλα» – ΕΔΕ για την υπόθεση στη Θεσσαλονίκη και νέα μέτρα στήριξης
14:05 Βουλή: Νέος Δ’ αντιπρόεδρος ο Πάρις Κουκουλόπουλος με 255 ψήφους
14:04 Μανιάτης κατά κυβέρνησης για τον Οδοντωτό: Ερώτηση στην Κομισιόν για την αναστολή λειτουργίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
