Θεσσαλονίκη: Ο «Vector» αποκάλυψε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών – Συνελήφθη 39χρονος

Στη σύλληψη ενός 39χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην ανατολική Θεσσαλονίκη, έπειτα από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο έρευνας για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε στην οικία του, με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου «Vector», οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών, αλλά και αντικείμενα που σχετίζονται με τη διακίνηση.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν 11 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, 2 κιλά ηρωίνης και 1 κιλό κατεργασμένης κάνναβης. Παράλληλα, κατασχέθηκαν δύο ζυγαριές ακριβείας και κινητά τηλέφωνα, στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, οι οποίοι έφτασαν στα ίχνη του 39χρονου και οργάνωσαν την επιχείρηση.

Ο συλληφθείς, αλβανικής καταγωγής, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης και στη συνέχεια παραπέμφθηκε να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



