Θεσσαλονίκη: Οβίδα Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στον βυθό του λιμανιού

Μια οβίδα από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο εντοπίστηκε χθες το πρωί (9 Φεβρουαρίου 2026) στον βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των εργασιών έρευνας και καθαρισμού του βυθού για το έργο επέκτασης του 6ου προβλήτα.

Το αντικείμενο εντοπίστηκε σε βάθος 11,5 μέτρων από το συνεργείο που διενεργούσε υποβρύχιες εργασίες. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης προέβη άμεσα στις προβλεπόμενες ενέργειες και ενημέρωσε τις αρμόδιες στρατιωτικές και πυροτεχνικές υπηρεσίες για την περαιτέρω διαχείριση και εξουδετέρωση του πυρομαχικού.

