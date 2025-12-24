Θεσσαλονίκη: Πέντε συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στον χώρο του ΑΠΘ

Σε πέντε συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο ελέγχων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών στον χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθησαν τέσσερις αλλοδαποί, ηλικίας 24, 26, 36 και 39 ετών, καθώς και ένας 73χρονος ημεδαπός, οι οποίοι εντοπίστηκαν στον προαύλιο χώρο και σε περιμετρικά σημεία του πανεπιστημίου, έπειτα από μεταξύ τους αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τον έλεγχο, στην κατοχή των συλληφθέντων αλλά και σε σημεία όπου είχαν αποκρύψει τις ουσίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο συσκευασίες κάνναβης σε μορφή τριμμάτων, συνολικού βάρους 4,94 γραμμαρίων, καθώς και τέσσερα ναρκωτικά δισκία. Επιπλέον, από τον 73χρονο κατασχέθηκε μία ακόμη συσκευασία κάνναβης σε τρίμματα, βάρους 1,86 γραμμαρίων, την οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε προμηθευτεί έναντι χρηματικού ποσού.

Ακόμη, οι αρχές κατέσχεσαν το χρηματικό ποσό των 170 ευρώ, το οποίο εκτιμάται ότι προέρχεται από την πώληση των ναρκωτικών ουσιών, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνταν για τις παράνομες δραστηριότητες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αρχές, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

