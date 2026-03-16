Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο παιδοχειρουργός και καθηγητής του ΑΠΘ Γιάννης Σπυριδάκης

Την τελευταία του πνοή άφησε ο παιδοχειρουργός και καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ Γιάννης Σπυριδάκης, σε ηλικία 69 ετών. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στην πανεπιστημιακή κοινότητα, στους συναδέλφους του και στους ανθρώπους που τον γνώρισαν μέσα από την πολυετή ιατρική του διαδρομή.

16 Μαρ. 2026 13:55
Pelop News

Βαρύ πένθος προκάλεσε στη Θεσσαλονίκη η είδηση του θανάτου του παιδοχειρουργού και καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γιάννη Σπυριδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή, σε ηλικία 69 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί για σήμερα στις 13:30, στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου, στην περιοχή της Αλλατίνης, ενώ η ταφή θα γίνει στα Κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου.

Συγκίνηση προκάλεσαν τα λόγια της συζύγου του, πρώην αντιδημάρχου Θεσσαλονίκης Έφης Θεοδωράκη, η οποία με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποχαιρέτησε τον άνθρωπο με τον οποίο μοιράστηκε δύο δεκαετίες κοινής ζωής. Όπως ανέφερε, στάθηκαν μαζί μέχρι το τέλος, παρά τις δυσκολίες και τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε ο ίδιος τα τελευταία χρόνια, περιγράφοντας έναν βαθύ δεσμό αγάπης, φροντίδας και κοινής πορείας.

Ιδιαίτερα φορτισμένο ήταν και το μήνυμα του αδελφού του, Βασίλη Σπυριδάκη, ο οποίος μίλησε για έναν άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στη μάχη για τη ζωή των παιδιών, μέσα από πολύωρες και απαιτητικές χειρουργικές επεμβάσεις. Στο αποχαιρετιστήριο κείμενό του στάθηκε τόσο στην προσφορά του εκλιπόντος στην Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ όσο και στο κενό που αφήνει πίσω του στην οικογένειά του και στους δικούς του ανθρώπους.

Ο Γιάννης Σπυριδάκης αφήνει πίσω του τη δική του πορεία στην παιδοχειρουργική και στην ακαδημαϊκή κοινότητα, με το όνομά του να συνδέεται με την ιατρική προσφορά και τη διδασκαλία.

14:02 Βάντεφουλ για Ορμούζ: Η Γερμανία βάζει φρένο σε εμπλοκή του ΝΑΤΟ και ζητά διπλωματική λύση
14:00 400.000 απόφοιτοι ΤΕΙ θα αποκτήσουν ισότιμα πανεπιστημιακά πτυχία: Μια εκκρεμότητα δεκαετιών κλείνει
13:57 Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή η Ελευθερία (Ρίτσα) Πιλαβά της γνωστής ποτοποιίας
13:50 ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες βαριές καταγγελίες Τυχεροπούλου στη δίκη – «Η απάτη το 2020 ήταν αδύνατο να μη φανεί»
13:47 Στη Ρώμη ο Κώστας Σπυρόπουλος: Έκθεση ζωγραφικής με φόντο το ελληνικό φως στην εκδήλωση «Sotto il cielo del Mediterraneo»
13:37 Εύοσμος: Σύλληψη 24χρονου μετά από καταγγελία 17χρονης για σεξουαλική παρενόχληση
13:33 Οδοντωτός: Διακομματική πίεση από Αχαΐα για μόνιμη θωράκιση της γραμμής και ασφαλή επανεκκίνηση
13:28 ΠΑΣΟΚ: Μαζική συμμετοχή, θολό αποτέλεσμα και μάχη συσχετισμών πριν από το συνέδριο
13:23 Ηράκλειο: Στη σύλληψη 15χρονου που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα – Πιστόλι κρότου στο ντουλαπάκι
13:21 Βιολάντα: Αγώνας για να πάρει ξανά μπροστά το δεύτερο εργοστάσιο στα Τρίκαλα ενώ αδειάζουν τα ράφια
13:14 Μαρινάκης για Ορμούζ: «Η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί» – Μόνο στην επιχείρηση «Ασπίδες» η συμμετοχή της χώρας
13:08 Παναγόπουλος: Κακουργηματική δικογραφία μετά τα ευρήματα για αδήλωτα 3,2 εκατ. ευρώ
13:00 Στενό του Ορμούζ: Πάνω από 240 φορτηγά πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα
13:00 «Ιερό» σκάνδαλο Καθολικής Εκκλησίας: Ο Πατρινός και οι πολλοί που «προδόθηκαν» από τα εμβάσματα
12:59 Ισραήλ: Ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε αεροσκάφος που χρησιμοποιούσε ο εκλιπών Αλί Χαμενεΐ
12:57 Χανιά: Στον ανακριτή οι επτά συλληφθέντες μετά την καταγγελία 17χρονης για ομαδικό βιασμό ΒΙΝΤΕΟ
12:55 Κοινή ερώτηση Παπανδρέου-Παναγιωτόπουλου-Αναγνωστοπούλου για τον Οδοντωτό
12:50 Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας: Το μήνυμα Παπασταύρου για την ευρωπαϊκή ετοιμότητα
12:47 Γεραπετρίτης από τις Βρυξέλλες: Σαφές μήνυμα για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και διπλωματία στη Μέση Ανατολή
