Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο παιδοχειρουργός και καθηγητής του ΑΠΘ Γιάννης Σπυριδάκης

Βαρύ πένθος προκάλεσε στη Θεσσαλονίκη η είδηση του θανάτου του παιδοχειρουργού και καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γιάννη Σπυριδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή, σε ηλικία 69 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί για σήμερα στις 13:30, στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου, στην περιοχή της Αλλατίνης, ενώ η ταφή θα γίνει στα Κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου.

Συγκίνηση προκάλεσαν τα λόγια της συζύγου του, πρώην αντιδημάρχου Θεσσαλονίκης Έφης Θεοδωράκη, η οποία με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποχαιρέτησε τον άνθρωπο με τον οποίο μοιράστηκε δύο δεκαετίες κοινής ζωής. Όπως ανέφερε, στάθηκαν μαζί μέχρι το τέλος, παρά τις δυσκολίες και τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε ο ίδιος τα τελευταία χρόνια, περιγράφοντας έναν βαθύ δεσμό αγάπης, φροντίδας και κοινής πορείας.

Ιδιαίτερα φορτισμένο ήταν και το μήνυμα του αδελφού του, Βασίλη Σπυριδάκη, ο οποίος μίλησε για έναν άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στη μάχη για τη ζωή των παιδιών, μέσα από πολύωρες και απαιτητικές χειρουργικές επεμβάσεις. Στο αποχαιρετιστήριο κείμενό του στάθηκε τόσο στην προσφορά του εκλιπόντος στην Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ όσο και στο κενό που αφήνει πίσω του στην οικογένειά του και στους δικούς του ανθρώπους.

Ο Γιάννης Σπυριδάκης αφήνει πίσω του τη δική του πορεία στην παιδοχειρουργική και στην ακαδημαϊκή κοινότητα, με το όνομά του να συνδέεται με την ιατρική προσφορά και τη διδασκαλία.

