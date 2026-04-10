Θεσσαλονίκη: Πήγαν να ξαναπαγιδεύσουν 83χρονο, συνελήφθη 23χρονη

Στα χέρια της Αστυνομίας βρέθηκε 23χρονη που φέρεται να συμμετείχε σε απάτη με θύμα έναν 83χρονο στη Θεσσαλονίκη. Η σύλληψη έγινε επ’ αυτοφώρω στις Συκιές, ενώ σύμφωνα με την έρευνα οι δράστες είχαν ήδη αποσπάσει από τον ηλικιωμένο χρήματα και χρυσαφικά.

10 Απρ. 2026 11:46
Μια 23χρονη συνελήφθη επ’ αυτοφώρω στη Θεσσαλονίκη για υπόθεση απάτης σε βάρος 83χρονου, ύστερα από συντονισμένη κινητοποίηση αστυνομικών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή δικυκλιστών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Η γυναίκα εντοπίστηκε στις Συκιές, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη νέα απόπειρα εξαπάτησης του ίδιου ηλικιωμένου.

Σε βάρος της 23χρονης σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης-Συκεών για απάτη κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η ίδια φέρεται να δρούσε μαζί με δύο ακόμη συνεργούς της, οι οποίοι αναζητούνται.

Πώς στήθηκε η νέα απάτη

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 9 Απριλίου 2026, στην περιοχή των Συκεών. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η 23χρονη και οι συνεργοί της προσποιήθηκαν τους λογιστές και κατάφεραν να πείσουν τον 83χρονο να μεταβεί σε τραπεζικό υποκατάστημα στη Νεάπολη, προκειμένου να κάνει ανάληψη 5.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το σχέδιό τους, ο ηλικιωμένος θα παραλάμβανε τα χρήματα από την τράπεζα και στη συνέχεια θα τα παρέδιδε σε άτομο που υποτίθεται ότι θα τον περίμενε στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει. Η μεθοδολογία αυτή είναι γνώριμη στις Αρχές, καθώς οι δράστες επιχειρούν συχνά να εμφανιστούν ως επαγγελματίες ή υπάλληλοι υπηρεσιών, ώστε να κερδίσουν την εμπιστοσύνη ηλικιωμένων.

Η επέμβαση της Αστυνομίας

Η εξέλιξη της υπόθεσης ανατράπηκε όταν, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του 83χρονου στην τράπεζα, υπήρξε ενημέρωση προς το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης ότι βρισκόταν σε εξέλιξη απάτη. Η κινητοποίηση ήταν άμεση και αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι του ηλικιωμένου, όπου εντόπισαν και συνέλαβαν την 23χρονη.

Η παρουσία των αστυνομικών στο σημείο απέτρεψε, σύμφωνα με τις αρχές, την ολοκλήρωση της νέας απάτης, πριν παραδοθεί το χρηματικό ποσό που είχαν βάλει στο στόχαστρο οι δράστες.

Είχαν ήδη αποσπάσει χρήματα και χρυσαφικά

Η έρευνα, ωστόσο, έδειξε ότι η υπόθεση δεν περιορίζεται μόνο στο περιστατικό της Τετάρτης. Όπως έγινε γνωστό, την αμέσως προηγούμενη ημέρα οι ίδιοι δράστες, εφαρμόζοντας αντίστοιχη μεθοδολογία, είχαν καταφέρει να εξαπατήσουν τον 83χρονο και να του αποσπάσουν 10.000 ευρώ, καθώς και χρυσαφικά.

Το στοιχείο αυτό δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην υπόθεση, καθώς φαίνεται ότι ο ηλικιωμένος είχε στοχοποιηθεί συστηματικά. Οι Αρχές εξετάζουν πλέον όλο το εύρος της δράσης του κυκλώματος, αλλά και το ενδεχόμενο οι εμπλεκόμενοι να συνδέονται με παρόμοιες περιπτώσεις εξαπάτησης σε βάρος ηλικιωμένων.

Στον εισαγγελέα η 23χρονη

Η συλληφθείσα οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και των άλλων δύο προσώπων που φέρονται να συμμετείχαν στην υπόθεση.

Η νέα αυτή περίπτωση στη Θεσσαλονίκη έρχεται να προστεθεί στις συνεχείς προειδοποιήσεις των αρχών για τηλεφωνικές και οργανωμένες απάτες με θύματα κυρίως ηλικιωμένους, οι οποίοι μπαίνουν στο στόχαστρο επιτηδείων που επιχειρούν να εκμεταλλευτούν την ανησυχία και την εμπιστοσύνη τους.

