Θεσσαλονίκη: Ποινή 12 μήνες φυλάκισης σε εκπαιδευτικό για σεξουαλική παρενόχληση σε μαθήτρια!

Ο 40χρονος αρνήθηκε την κατηγορία, κάνοντας λόγο για ψευδείς και ανυπόστατους ισχυρισμούς

09 Οκτ. 2025 18:17
Pelop News

Με ποινή φυλάκισης 12 μηνών τιμωρήθηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης εκπαιδευτικός, ο οποίος κατηγορείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά μαθήτρια Λυκείου στην οποία παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα.

Ο 40χρονος κρίθηκε ένοχος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ το δικαστήριο αποφάσισε να αναστείλει την ποινή του επί τριετία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο εκπαιδευτικός καταγγέλθηκε ότι, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων με την ανήλικη, προχώρησε σε άσεμνες χειρονομίες και προτάσεις γενετήσιου περιεχομένου εις βάρος της, την περίοδο 2020-2021. Ο κατηγορούμενος φέρεται να άγγιζε την έφηβη σε διάφορα σημεία του σώματός της και να της έκανε ανήθικες προτάσεις.

Κατά την απολογία του, ο 40χρονος αρνήθηκε την κατηγορία, κάνοντας λόγο για ψευδείς και ανυπόστατους ισχυρισμούς από τη μαθήτρια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως έγινε γνωστό, ο ίδιος εκπαιδευτικός είχε καταγγελθεί και από μία ακόμη έφηβη στην οποία παρέδιδε μαθήματα, ωστόσο η συγκεκριμένη υπόθεση δεν εκδικάστηκε.
