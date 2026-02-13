Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε 40χρονος για μπαράζ διαρρήξεων – Δέκα «χτυπήματα» σε λίγες ώρες

Στη φυλακή οδηγήθηκε 40χρονος που κατηγορείται για σειρά διαρρήξεων καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές αποδίδουν στον κατηγορούμενο δεκάδες περιστατικά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

13 Φεβ. 2026 13:53
Pelop News

Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, ο 40χρονος άνδρας που συνελήφθη κατηγορούμενος για σωρεία διαρρήξεων σε καταστήματα στις περιοχές Κάτω Τούμπα και Χαριλάου.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο κατηγορούμενος φέρεται να πραγματοποίησε τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής αλλεπάλληλες διαρρήξεις, φτάνοντας τις δέκα μέσα σε λίγες ώρες. Η σύλληψή του έγινε επ’ αυτοφώρω τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας, όταν φέρεται να διέρρηξε ζαχαροπλαστείο, απ’ όπου αφαίρεσε χρηματικό ποσό περίπου 190 ευρώ και διάφορα προϊόντα.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακεκριμένες κλοπές και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Κατά την απολογία του φέρεται να δήλωσε τοξικομανής, επικαλούμενος κενά μνήμης λόγω φαρμακευτικής αγωγής, ενώ μέσω της συνηγόρου του ζήτησε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Όπως έγινε γνωστό, ο 40χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοιες υποθέσεις σε περιοχές της Αττικής και ήταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, οι οποίοι ήρθησαν μετά την απόφαση για την προφυλάκισή του, οδηγώντας τον πλέον στις φυλακές.

