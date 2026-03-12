Θεσσαλονίκη: Ράγισαν καρδιές στο τελευταίο «αντίο» του 25χρονου που σκοτώθηκε στην Πολίχνη ΒΙΝΤΕΟ

Μέσα σε βαρύ πένθος συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν σήμερα, Πέμπτη 12 Μαρτίου, τον 25χρονο που έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης. Η κηδεία του τελείται στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα, με τους δικούς του ανθρώπους να ζητούν δικαιοσύνη για τον άδικο χαμό του.

12 Μαρ. 2026 12:52
Pelop News

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα του βρέθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης 12 Μαρτίου στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στην Πολίχνη, για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον 25χρονο που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο που συγκλόνισε τη Θεσσαλονίκη.

Ο νεαρός σκοτώθηκε το βράδυ της Τρίτης 10 Μαρτίου, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 27χρονος ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε πάνω στον ίδιο και στον 24χρονο φίλο του, την ώρα που περπατούσαν στο πεζοδρόμιο στην οδό Αγνώστου Στρατιώτη, στην Πολίχνη. Ο 25χρονος έχασε ακαριαία τη ζωή του, ενώ ο φίλος του τραυματίστηκε ελαφρά και σώθηκε.

Τραγικές φιγούρες στην κηδεία ήταν οι γονείς του, αλλά και οι στενοί φίλοι του, που αδυνατούν να πιστέψουν πώς μια συνηθισμένη βραδινή συνάντηση κατέληξε σε ανείπωτη τραγωδία. Ανάμεσά τους και η κολλητή του φίλη, η οποία, με δάκρυα στα μάτια, περιέγραψε πως μόλις λίγες ημέρες πριν είχαν ταξιδέψει μαζί στο Εδιμβούργο και τώρα καλείται να τον αποχαιρετήσει τόσο ξαφνικά. Το ίδιο κλίμα οδύνης αποτυπώθηκε και στο ρεπορτάζ των τοπικών μέσων από την τελετή.

Βαρύ ήταν το κλίμα και από τις δηλώσεις των συγγενών του 25χρονου, που ζητούν να αποδοθούν ευθύνες για τον θάνατό του. Η οργή και η απόγνωση κυριάρχησαν στις τοποθετήσεις των δικών του ανθρώπων, οι οποίοι μιλούν για μια αδιανόητη απώλεια και ζητούν να υπάρξει δικαίωση για το παιδί τους.

Την ίδια ώρα, ο 27χρονος οδηγός έχει βρεθεί αντιμέτωπος με δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα τον θάνατο και οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές για να απολογηθεί. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έχει δηλώσει μετανιωμένος για όσα συνέβησαν.

 

