Θεσσαλονίκη: Ραντεβού για «αγοραπωλησία» και εφιάλτης – Aρπαγή 48χρονου, ληστεία και εκβιασμός για 2.000 ευρώ

Σε εφιάλτη κατέληξε για έναν 48χρονο στη Θεσσαλονίκη ένα ραντεβού που είχε κλειστεί με πρόσχημα την ολοκλήρωση αγοραπωλησίας μοτοσικλέτας, καθώς –σύμφωνα με την αστυνομία– έπεσε θύμα αρπαγής, ληστείας και εκβίασης. Η υπόθεση, που σημειώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, εξιχνιάστηκε ύστερα από έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά.

Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τεσσάρων ημεδαπών, ηλικίας 38, 42, 46 και 49 ετών, οι οποίοι φέρονται να έχουν ενεργό εμπλοκή στην υπόθεση.

Η «παγίδα» με πρόσχημα αγοραπωλησία μοτοσικλέτας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η υπόθεση ξεκίνησε όταν ο 42χρονος επικοινώνησε με το θύμα και κανονίστηκε συνάντηση στην περιοχή της Νικόπολης, με το πρόσχημα της αγοραπωλησίας μοτοσικλέτας. Εκεί ο 48χρονος συναντήθηκε με τον 38χρονο, ο οποίος –κατά την ίδια πηγή– τον οδήγησε σε περιοχή του Ευόσμου.

Χειροπέδες, αρπαγή αντικειμένων και απειλές

Στο σημείο φέρονται να εμφανίστηκαν και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι, με τον 49χρονο –σύμφωνα με την καταγγελία– να ακινητοποιεί τον 48χρονο με χειροπέδες. Ακολούθως, τον μετέφεραν σε άλλο σημείο στην ίδια περιοχή, όπου του αφαίρεσαν φορητό υπολογιστή, ρολόι χειρός, προσωπικό έγγραφο και το κινητό του τηλέφωνο.

Παράλληλα, οι δράστες φέρονται να απαίτησαν από τον 48χρονο να αποκαλύψει τους κωδικούς των ηλεκτρονικών τραπεζικών εφαρμογών του, ενώ –κατά τα στοιχεία της δικογραφίας– ένας από τους εμπλεκόμενους πυροβόλησε μία φορά στον αέρα με πιστόλι, επιχειρώντας να τον εκφοβίσει.

Απαίτησαν 2.000 ευρώ

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δράστες απελευθέρωσαν τον 48χρονο, απαιτώντας να τους καταβάλει το ποσό των 2.000 ευρώ αργότερα την ίδια ημέρα.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για τις περαιτέρω ενέργειες.

