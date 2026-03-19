Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη η κατεδάφιση του τούνελ στον Περιφερειακό για το Flyover

Εντυπωσιακές εικόνες από drone – Σε παρακαμπτήριους δρόμους η κυκλοφορία

Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη η κατεδάφιση του τούνελ στον Περιφερειακό για το Flyover
19 Μαρ. 2026 17:16
Pelop News

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατεδάφισης του τούνελ στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της υλοποίησης του μεγάλου έργου του Flyover Θεσσαλονίκης.

Ήδη τις προηγούμενες ημέρες ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες πρόδρομες παρεμβάσεις, ενώ από χθες βαριά μηχανήματα έχουν ξεκινήσει την κατεδάφιση του τούνελ, με την πρόοδο των εργασιών να καταγράφεται σε εικόνες και βίντεο από drone που εντυπωσιάζουν.

Τα στιγμιότυπα αποτυπώνουν τη σταδιακή αποξήλωση της κατασκευής, σε ένα έργο που αποτελεί κομβικό σημείο για την εξέλιξη του Flyover και τη συνολική αναβάθμιση του οδικού δικτύου της πόλης.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η κυκλοφορία των οχημάτων, τόσο στο ανατολικό όσο και στο δυτικό ρεύμα, διεξάγεται προσωρινά μέσω παρακαμπτήριων οδών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των οδηγών και η απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι εργασίες κατεδάφισης του τούνελ αναμένεται να διαρκέσουν αρκετές ημέρες, ενώ ενδέχεται να υπάρξουν περαιτέρω ρυθμίσεις στην κυκλοφορία, ανάλογα με την πρόοδο του έργου.

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για το Flyover

Υπενθυμίζεται ότι οι παρεμβάσεις στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη το τελευταίο διάστημα. Το περασμένο Σάββατο κατεδαφίστηκε η γέφυρα του Αγίου Παύλου, ενώ προ μηνών είχε προηγηθεί και η κατεδάφιση της γέφυρας Πανοράματος.

Το έργο του Flyover, που αναμένεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο μετακίνησης στη Θεσσαλονίκη, προχωρά με εντατικούς ρυθμούς, παρά τις προσωρινές κυκλοφοριακές επιβαρύνσεις που προκαλούνται.

Η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων εκτιμάται ότι θα συμβάλει σημαντικά στην αποσυμφόρηση της πόλης, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα του Περιφερειακού και μειώνοντας τους χρόνους μετακίνησης για χιλιάδες οδηγούς καθημερινά.

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:48 Πρώτη κατοικία: Ποιοι κερδίζουν από τη νέα ρύθμιση που ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών
17:46 «Δεν με αγχώνει η προοπτική να κερδίσω τον Ντουπλάντις», ο Καραλής για το Παγκόσμιο του Τορούν
17:39 «Είναι υπαρχηγός του Κασιδιάρη», ξεκίνησε η δίκη του βουλευτή Κ. Φλώρου για την επίθεση με μπουνιές στον συνάδελφο του Β. Γραμμένο
17:35 Απρόσμενος επισκέπτης σε αεροδρόμιο της Τασμανίας – Πόσουμ κρύφτηκε ανάμεσα σε λούτρινα
17:34 Πλήγμα στο διυλιστήριο της Χάιφα από ιρανικούς πυραύλους
17:25 Πρώην στέλεχος της ΠΑΕ Άρης προσήχθη για τη δολοφονία στην Καλαμαριά, είχε καταδικαστεί για πυροβολισμούς το 2021
17:24 Κατρίνης: «Καταρρίφθηκε το αφήγημα της μη εμπλοκής της Ελλάδας»
17:16 Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη η κατεδάφιση του τούνελ στον Περιφερειακό για το Flyover
17:14 Τα fitness trends που βλέπουμε παντού – Ποια έχουν επιστημονική βάση και ποια θέλουν προσοχή
17:08 CrediaBank: Στήριξη στον αγροδιατροφικό τομέα της Κρήτης σε συνεργασία με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
17:00 Εκπαιδευτικοί Αχαΐας: «Δεν είμαστε αναλώσιμοι» – Το Υπουργείο αδιαφορεί στο αίτημα για νομικό συμπαραστάτη
16:59 Το Κατάρ δίνει 24 ώρες σε στελέχη της ιρανικής πρεσβείας να φύγουν από τη χώρα
16:58 Νέα αναταραχή στην ενέργεια μετά τα χτυπήματα στη Μέση Ανατολή – Πίεση σε φυσικό αέριο, πετρέλαιο και καύσιμα
16:56 Η Lidl Ελλάς λανσάρει το «World of Needs»: Στρατηγικός αναπροσανατολισμός του τομέα Non-Food.
16:48 Μπαράζ επαφών του Σπύρου Σκιαδαρέση στην Ι.Π. Μεσολογγίου
16:48 Η εξομολόγηση του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη για την απώλεια του πατέρα του
16:40 Με επιτυχία το 2ο Εθνικό Πρωτάθλημα Squash στην Πάτρα – Διακρίσεις για τους Πατρινούς αθλητές
16:34 Γιατί οι κατασκευαστές έβγαλαν τον φορτιστή από τα κουτιά των smartphones
16:32 ΑΔΜΗΕ: Ανάχωμα στις αυξήσεις των τιμών ρεύματος οι ΑΠΕ που συνδέονται στο ηλεκτρικό σύστημα
16:29 Ξεχώρισε η Πάτρα στο Εθνικό Πρωτάθλημα Squash
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
