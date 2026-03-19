Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη η κατεδάφιση του τούνελ στον Περιφερειακό για το Flyover

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατεδάφισης του τούνελ στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της υλοποίησης του μεγάλου έργου του Flyover Θεσσαλονίκης.

Ήδη τις προηγούμενες ημέρες ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες πρόδρομες παρεμβάσεις, ενώ από χθες βαριά μηχανήματα έχουν ξεκινήσει την κατεδάφιση του τούνελ, με την πρόοδο των εργασιών να καταγράφεται σε εικόνες και βίντεο από drone που εντυπωσιάζουν.

Τα στιγμιότυπα αποτυπώνουν τη σταδιακή αποξήλωση της κατασκευής, σε ένα έργο που αποτελεί κομβικό σημείο για την εξέλιξη του Flyover και τη συνολική αναβάθμιση του οδικού δικτύου της πόλης.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η κυκλοφορία των οχημάτων, τόσο στο ανατολικό όσο και στο δυτικό ρεύμα, διεξάγεται προσωρινά μέσω παρακαμπτήριων οδών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των οδηγών και η απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι εργασίες κατεδάφισης του τούνελ αναμένεται να διαρκέσουν αρκετές ημέρες, ενώ ενδέχεται να υπάρξουν περαιτέρω ρυθμίσεις στην κυκλοφορία, ανάλογα με την πρόοδο του έργου.

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για το Flyover

Υπενθυμίζεται ότι οι παρεμβάσεις στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη το τελευταίο διάστημα. Το περασμένο Σάββατο κατεδαφίστηκε η γέφυρα του Αγίου Παύλου, ενώ προ μηνών είχε προηγηθεί και η κατεδάφιση της γέφυρας Πανοράματος.

Το έργο του Flyover, που αναμένεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο μετακίνησης στη Θεσσαλονίκη, προχωρά με εντατικούς ρυθμούς, παρά τις προσωρινές κυκλοφοριακές επιβαρύνσεις που προκαλούνται.

Η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων εκτιμάται ότι θα συμβάλει σημαντικά στην αποσυμφόρηση της πόλης, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα του Περιφερειακού και μειώνοντας τους χρόνους μετακίνησης για χιλιάδες οδηγούς καθημερινά.

